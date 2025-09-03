El temporal que azotó San Juan dejó en evidencia la situación precaria en la que viven las familias del asentamiento Santa Bárbara, en Capital. Con más de diez años de existencia y 56 viviendas precarias, sus habitantes aseguran que nunca recibieron soluciones estructurales y que las lluvias recientes provocaron el derrumbe de casas de adobe, dejando heridos y pérdidas materiales.

Matías, referente del barrio y responsable de un merendero que sostiene a 130 niños del lugar, relató a DIARIO HUARPE el drama que atraviesan: “Mi casa se cayó el mismo día del temporal. La casa donde funciona el merendero y mi kiosco ahora está apuntalada, perdí la heladera, el televisor y toda la mercadería. No tengo ganas de volver a abrir porque no quedó nada”.

Después del temporal, las condiciones siguen siendo precarias. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El hecho más grave ocurrió cuando el techo de una casa de adobe colapsó y un palo de gran grosor golpeó a una niña de 9 años en la columna. La menor debió ser trasladada al hospital, mientras que el propio Matías sufrió un corte en la cabeza al intentar sostener otra estructura: “Yo me partí la cabeza porque se me cayó un palo mientras intentaba arreglar mi casa. A la nena la sacamos de abajo de los escombros, estaba pálida, no podía respirar”.

(Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Según explicó, las paredes húmedas se están desplomando una tras otra: “Ayer se cayó una casa y hoy otra. Tenemos gente mayor, niños enfermos y personas con discapacidad. Vivimos reclamando por la luz, pedimos medidores, pero nunca nos escucharon. Acá viene alguien solo cuando hay una tragedia”.

Muchas de las casas sufrieron severos derrumbes de sus paredes y techos. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

El referente denunció además que el asentamiento permanece en el abandono total: “Esta es la parte olvidada de la Capital. Hace más de 11 años que estamos acá y nadie nos da una solución. Hoy mismo hablamos con la directora de Capital, nos dijo que venía a las 10 de la mañana y ya estamos en la tarde. Seguimos esperando”.

Parte de algunas familias debieron auto evacuarse. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

Mientras tanto, los vecinos resisten apuntalando con palos y maderas las casas que todavía se mantienen en pie. Con la ayuda de un concejal y algunos voluntarios intentan organizar actividades para los chicos, pero reconocen que la situación es crítica. “Los niños de acá no conocen lo que es ir a la colonia de vacaciones ni participar de actividades escolares. Ahora apenas estamos armando un grupo de fútbol a pulmón. Todo lo hacemos solos, sin ayuda del gobierno”, expresó Matías.

El pedido es urgente: asistencia habitacional, mejoras de infraestructura y un plan que saque a las familias del riesgo constante de vivir bajo techos que pueden colapsar en cualquier momento.