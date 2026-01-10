Tras la victoria de Egipto contra Costa de Marfil, cómo quedaron las semifinales de la Copa África

La Copa Africana de Naciones 2025-2026 ya definió a sus cuatro mejores seleccionados tras concluir los cuartos de final este sábado. Los cruces de semifinales, que se disputarán el miércoles 14 de enero en Marruecos, enfrentarán a Senegal contra Egipto y a Nigeria frente a Marruecos. Los ganadores accederán a la final del domingo 18, mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto el sábado 17.

En el camino a esta instancia, Senegal derrotó 1-0 a Malí con un tanto de Iliman Ndiaye (Everton). Por su parte, Marruecos (cuarto en Qatar 2022) venció 2-0 a Camerún con goles de Brahim Díaz (Real Madrid) e Ismael Saibari (PSV).

Asimismo, Nigeria eliminó a Argelia por 2-0 con goles de Victor Osimhen (Galatasaray) y Akor Adams (Sevilla). Esta caída de Argelia es significativa para la selección argentina, ya que los argelinos son sus oponentes en el Grupo J del Mundial 2026, torneo del cual Nigeria no participará.

Sobre el nivel del equipo eliminado, Lionel Scaloni declaró: “Ya estamos viendo que es un rival de temer, como habíamos dicho en el sorteo. Tiene un gran entrenador también (Vladimir Petkovic, lo dirigió en Lazio)”.

Finalmente, Egipto, máximo ganador histórico de la competencia con siete trofeos, avanzó tras superar 3-2 al vigente campeón, Costa de Marfil. Los tantos egipcios fueron obra de Omar Marmoush (4’), Rami Rabia (32’) y Mohamed ‘Mo’ Salah (52’), mientras que los marfileños descontaron mediante un autogol de Ahmed Fatouh (40’) y un gol de Guéla Doué (73’). Pese a sus siete títulos, Egipto no gana el certamen desde 2020.

El cronograma de las semifinales para este miércoles (horarios de Argentina) marca el duelo entre Senegal y Egipto a las 14:00 en el Estadio de Tánger, seguido por Nigeria ante Marruecos a las 17:00 en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

En la tabla histórica de campeones, Egipto lidera con siete coronas, seguido por Camerún (5), Ghana (4), Nigeria y Costa de Marfil (3 cada uno), y Argelia junto a RD Congo (2 cada uno). Con un solo título figuran Zambia, Túnez, Sudán, Senegal, Sudáfrica, Marruecos, Etiopía y Congo.