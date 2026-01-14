Luego de los reiterados reclamos de los vecinos de Colonia Sur, en el departamento de Sarmiento, por la falta de agua potable, el intendente Alfredo Castro llegó hasta la localidad con parte de su equipo de trabajo para informar a la comunidad sobre los avances de un proyecto que busca dar una solución definitiva a un problema que arrastran desde hace años.

La reunión se desarrolló en un clima de expectativa y cautela. Las autoridades municipales explicaron en detalle el estado de las gestiones y remarcaron que el proyecto en marcha permitiría mejorar de manera sustancial el servicio de agua potable, independizando a Colonia Sur del actual sistema de distribución que depende de la villa de Media Agua.

Un pozo clave y gestiones ante Nación

Según relataron los funcionarios a los vecinos, el origen del proyecto se remonta a una gestión realizada ante Vialidad Nacional. Durante la construcción de la Ruta Nacional 40, el Municipio tomó conocimiento de la existencia de un pozo de agua ubicado a la vera de la traza, que iba a ser tapado como parte de la obra.

“Hemos hecho gestiones ante Vialidad Nacional porque nos enteramos de que, en la construcción de la Ruta 40, había un pozo de agua que se iba a tapar. Cuando supimos esto, inmediatamente empezamos con las gestiones en los diferentes organismos del Estado provincial y nacional para determinar en qué estado estaba ese pozo”, explicó el intendente Castro ante los vecinos.

De esas gestiones surgió que la perforación se encontraba en condiciones de brindar servicio, por lo que el Municipio solicitó que no fuera clausurada y que se le otorgara la posibilidad de administrarla. “Es un pozo que nos serviría para abastecer de agua a toda la zona de la Colonia”, remarcó el jefe comunal.

El proyecto técnico

Tras lograr que el pozo no fuera eliminado, el Municipio solicitó la colaboración de Obras Sanitarias (OS) para avanzar en el diseño del proyecto técnico. La propuesta contempla la construcción de una cámara de extracción en el pozo ubicado en calle Aberastain y Ruta 40. Desde ese punto, se prevé la construcción de un acueducto hasta la intersección de Aberastain y Mendoza, donde se realizaría la conexión con la cañería actual que abastece a Colonia Sur. De esta manera, la localidad se independizaría del sistema que hoy llega hasta la villa de Media Agua.

En términos operativos, el plan incluye cerrar la válvula ubicada en calle Mendoza y Ruta, lo que permitiría abastecer en forma independiente tanto a Media Agua como a Colonia Sur, mejorando el servicio en ambas comunidades.

Según informaron desde Obras Sanitarias a los funcionarios municipales, el proyecto resulta viable y beneficioso, ya que permitiría ordenar y optimizar el sistema de distribución de agua potable.

Quién administrará el pozo

Uno de los puntos que aún resta definir es la administración del pozo, que pertenece a Vialidad Nacional. “Ese es el proyecto que está. El tema es que el pozo le pertenece a Vialidad Nacional y ahora estamos definiendo quién se va a hacer cargo”, señaló Castro.

Entre las alternativas evaluadas se contempló que la perforación pasara a manos de Obras Sanitarias, pero esa opción fue descartada. “Estamos evaluando que pase al Municipio”, agregó el intendente.

La idea es que, una vez finalizada la obra, la gestión y administración del pozo quede a cargo del Municipio o de una futura Unión Vecinal de Colonia Sur. En ese sentido, los vecinos deberán avanzar en la conformación de una asociación civil, y el intendente se comprometió a poner a disposición los abogados municipales para acompañarlos en los trámites ante Personería Jurídica.

Detalles de la obra y próximos pasos

Según los datos técnicos compartidos en la reunión, el acueducto tendría una extensión aproximada de 700 metros lineales, con cañería de 110 milímetros de diámetro. En paralelo a las gestiones de autorizaciones y habilitaciones, el Municipio realizará un relevamiento del estado de la cañería actual y de los diámetros del sistema existente, en relación con la cantidad de habitantes.

El objetivo es que, una vez puesto en funcionamiento el nuevo sistema, este pueda responder adecuadamente a la demanda de la población.

Los funcionarios aclararon que este proyecto no surgió a partir del corte de ruta realizado por los vecinos la semana pasada, sino que viene siendo trabajado desde el inicio de la gestión. “Nos encontramos con las barreras de la burocracia del Estado, que fue demorando las gestiones”, explicaron.

Expectativa y paciencia limitada

“El principio de solución está y pronto vamos a comenzar con la obra del acueducto”, aseguró Castro, aunque pidió paciencia a los vecinos, ya que el proceso demandará varios meses y no tendrá una solución inmediata.

Mientras tanto, desde el Municipio solicitaron un uso racional y solidario del agua disponible, teniendo en cuenta que actualmente hay familias —principalmente las que se encuentran al final de la red— que no reciben ni una gota de agua. También reconocieron dificultades para cubrir toda la demanda con los camiones cisterna contratados para abastecer a quienes no tienen acceso a la red.

La reunión cerró con un acuerdo tácito entre vecinos y funcionarios para seguir avanzando en el proyecto. Sin embargo, la comunidad fue clara en su postura: llevan muchos años esperando una solución y la paciencia comienza a agotarse frente a una problemática que afecta la vida cotidiana de toda la localidad.