El pasado viernes un hombre decidió hacer público su reclamo por más seguridad en la zona donde tiene una casa, debido a que es la quinta vez que le roban en Albardón. Se trata del señor Matías López, de 31 años, quien se sorprendió al legar a su casa ubicada en callejón Albarracín sin número, en la zona de La Cañada, y encontró todo desordenado y el faltante de gran parte de sus pertenencias.

el lugar por donde entraron los delincuentes .

López dijo a DIARIO HUARPE que por las veces anteriores que le robaron, decidió poner cámaras de seguridad y esta vez registraron todas las instancias del robo, e incluso a los delincuentes que lo cometieron.

El lugar se llama Finca María Luisa y no tiene moradores por ser una casa de descanso, no es la única que sufrió robos, dijo López, quien mencionó a un vecino como víctima de otros hechos similares al suyo.

A López le han robado herramientas, televisores, el sistema de bombeo de la pileta, la bomba de riego y otros efectos del inmueble, los cuales han sido denunciados oportunamente en sede de Comisaría 18ª de Albardón según indicó.

Se llevaron hasta los televisores que estaban colocados en un soporte a la pared.

También indicó el damnificado, que a 300 metros de su casa, hay una garita policial donde fue a reclamar “y me dijeron que escucharon sonar la alarma, pero ellos no pueden abandonar ese lugar, que no les corresponde. Además, me dicen que no pueden patrullar, ya que hay un solo móvil para esta zona”.

Desde la comisaría le habrían dicho a la víctima del robo, que “me iban a llamar de otra división para recuperar los vídeos, pero hasta el día de hoy no nunca me llamaron”.

La preocupación también es de otros vecinos, quienes han sufrido robos similares y hasta el momento no han podido recuperar nada, aseguró la víctima.