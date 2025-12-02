Tremendo fracaso de Yanina Latorre en su nota con Maxi López

Yanina Latorre recibió en SQP, su programa emitido por América TV, la visita de Maxi López, cuya presencia no pasó desapercibida para el público. El exfutbolista se había convertido en una figura clave de MasterChef Celebrity (Telefe), y su asistencia al living de Latorre se debió, en parte, a que ella lo reemplazaría en el reality de cocina, algo que fue catalogado como un anuncio oficial.

Al analizar las cifras de Ibope cerca de las 19:30 horas, la competencia televisiva ubicaba a SQP en cuarto lugar. En ese momento, el programa de Latorre registraba 2.1 puntos. La batalla la lideraba Telefe con #LaTraicion con 7.6 puntos, seguido por eltrece con #AhoraCaigo que marcaba 4.8, y en tercer lugar El Nueve con su noticiero #Telenueve con 2.3 puntos, mientras que #TVPNoticias cerraba el podio con 0.1.

Sin embargo, la presencia de López logró mover las cifras a favor de la señal de Palermo. En medio de las discusiones, el programa de Yanina creció en los números de Ibope. Mientras la novela turca La Traición seguía liderando con 7.4 y Ahora Caigo mantenía 4.7, el ciclo de Latorre, #SQP, subió a 2.7 puntos, logrando meterse en el tercer lugar de la tabla de rating. En el promedio total de su programa, SQP_oficial llegó a tocar los 3 puntos de rating.

La subida en la medición se dio en el contexto de un diálogo cargado de revelaciones. Maxi López brindó fuertes declaraciones sobre su vida, incluyendo comentarios picantes sobre Wanda Nara, sus diferencias con Mauro Icardi, y su vínculo con sus hijos. Además, abordó los inicios y los escándalos con su ex, habló de su amor por Daniela Christienssen, y se refirió a los rumores de romance de Evangelina Anderson e Ian Lucas.