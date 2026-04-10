El pasto recién cortado, que muchas veces se desecha como basura, puede convertirse en un recurso útil para el hogar y el jardín, con beneficios tanto para las plantas como para el suelo.

Una de las formas más efectivas de aprovecharlo es mediante el compostaje. Al combinarlo con materiales secos, como hojas o ramas, se transforma en un abono natural rico en nitrógeno que mejora la calidad del suelo y favorece el crecimiento de las plantas.

Otra alternativa es utilizarlo como cobertura o “mulch”. Esparcido en una capa fina sobre la tierra, ayuda a retener la humedad, reducir la aparición de malezas y aportar nutrientes a medida que se descompone.

También puede convertirse en un fertilizante líquido casero. Para eso, se coloca el pasto en un recipiente con agua y se deja reposar durante varios días hasta que libere sus nutrientes, obteniendo un preparado natural para regar plantas y cultivos.

Estos usos no solo permiten mejorar el estado del jardín, sino que además representan una alternativa sustentable para reducir residuos orgánicos y aprovechar al máximo los recursos disponibles en casa.

De esta manera, lo que parece un simple desecho se transforma en una herramienta clave para el cuidado del entorno, con soluciones prácticas, económicas y amigables con el medio ambiente.