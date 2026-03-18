No fue un partido más. Fue una de esas batallas que alimentan la leyenda de UPCN San Juan Vóley. En una noche eterna en el Polideportivo de Monteros, el conjunto sanjuanino sacó a relucir su chapa de multicampeón para revertir un 0-2 adverso, levantar dos match ball y llevarse un triunfazo por 3-2 que lo deja a una victoria de una nueva final de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA).

El encuentro tuvo todos los condimentos de una película de suspenso. No solo por la paridad deportiva, sino por una torrencial lluvia que generó filtraciones en el estadio, obligando a interrumpir el juego y estirando la definición hasta cerca de las 2 de la madrugada.

De la lona a la gloria

Los dos primeros sets fueron un monólogo del local. Monteros, con un Federico Pereyra encendido (goleador del partido con 26 puntos), se llevó ambos parciales por un doble 25-17. Parecía que la noche se teñía de naranja, pero en el tercer set apareció el orgullo del "Gremial".

En un parcial dramático que terminó 33-31, UPCN resistió, salvó dos puntos de partido y logró descontar. A partir de allí, el trámite cambió: los dirigidos por Fabián Armoa dominaron física y psicológicamente, cerrando el cuarto set 25-18 y sentenciando la historia en un tie-break contundente por 15-7.

Meier, el estandarte sanjuanino

El opuesto Leon Meier fue el faro ofensivo de Los Cóndores, terminando como máximo anotador del equipo con 22 puntos. La experiencia de Riganti en el armado y la solidez de Toro en recepción fueron claves para aguantar la presión de un estadio colmado que terminó en silencio ante la contundencia sanjuanina.

La definición, en casa

Con la serie 1-0 a su favor, UPCN tiene la mesa servida. El segundo capítulo de esta semifinal se mudará a San Juan el próximo 24 de marzo a las 20 en el Estadio de UPCN. Si el Gremial gana, será finalista. En caso de una derrota, habrá un tercer y definitivo duelo el 25 de marzo, también en territorio sanjuanino.