Receta de tortitas de papa y queso: paso a paso fácil y saludable

La cocina práctica suma una nueva alternativa con las tortitas de papa y queso, un plato nutritivo que evita los ultraprocesados y resulta ideal para las viandas de la facultad o el trabajo. La preparación requiere apenas tres o cuatro papas, 200 gramos de queso cremoso y dos cucharadas de fécula de maíz o harina común para amalgamar la masa sin necesidad de usar huevos.

Tras hervir las papas hasta que caigan del tenedor sin romperse, es crucial pisarlas manualmente para evitar la consistencia gomosa que generan las procesadoras, añadiendo luego sal, pimienta, provenzal, perejil, orégano o condimento para pizza a gusto.

El armado consiste en formar bolitas, ahuecarlas para colocar un cubo de queso y sellarlas bien con más puré para evitar fugas durante la cocción. Estas unidades pueden dorarse en una sartén aceitada a fuego medio, bajando la llama y tapándolas al darles vuelta, o cocinarse en freidora de aire por un tiempo de 5 a 7 minutos tras ser pinceladas con aceite.

Para quienes buscan organización, el método de congelación abierta permite endurecerlas en bandeja antes de pasarlas a bolsas aptas para freezer, resolviendo así un menú en pocos minutos tras retirarlas un momento antes y usar fuego bajo. Finalmente, la receta destaca por su versatilidad, permitiendo rellenos vegetarianos como tofu marinado en soja, espinacas con ajo, brócoli o cebolla caramelizada, e incluso opciones con jamón cocido, pollo o carne de vaca picada.