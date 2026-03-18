Cómo hacer lasagna para vagos: el paso a paso sin horno

La gastronomía hogareña sumó una alternativa práctica con la propuesta de Fede Salari, quien bautizó a su creación como la "lasagna para vagos". Se trata de un plato que conserva los componentes tradicionales pero se despoja de la complejidad habitual, ya que se cocina íntegramente en una sartén sin necesidad de encender el horno.

Sobre esta técnica, el autor aclara que "esta no es una receta para los cocineros ortodoxos", sino una solución que rinde entre cuatro porciones generosas y ocho personas, dependiendo del tamaño del recipiente utilizado.

El procedimiento inicia picando y rehogando una cebolla y un diente de ajo en poco aceite. Una vez transparentes, se incorporan 500 gramos de carne picada debidamente condimentada, removiendo durante unos 30 minutos hasta que la carne cambie completamente de color.

El paso siguiente consiste en volcar una lata de puré de tomate junto con el contenido de la misma lata lleno de agua caliente y los condimentos a gusto. En este punto llega lo que se considera un momento clave de la receta: añadir medio paquete de masa de lasagna seca (unas 10 láminas), las cuales conviene partir a la mitad para que se hidraten y cocinen directamente en la salsa durante unos 10 minutos.

Para completar la preparación, se agregan cinco cucharadas de crema de leche o salsa blanca, entre seis y siete fetas de jamón cocido y 150 gramos de queso mozzarella. El paso final requiere tapar la sartén para permitir que el queso se derrita por completo. La receta destaca por su eficiencia al unificar todos los pasos en un solo elemento de cocción, manteniendo el sabor de la pasta rellena convencional con una fracción del esfuerzo tradicional.