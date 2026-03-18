Un operativo de la Policía Federal Argentina en Córdoba por cultivo y comercialización ilegal de marihuana derivó en un hallazgo estremecedor: restos óseos humanos, entre ellos al menos diez cráneos, fueron encontrados durante allanamientos en distintos domicilios.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado Federal N°1, se realizó en el marco de una investigación iniciada en 2025 contra un grupo vinculado a un grow shop. Los operativos se llevaron a cabo en barrios como Alta Córdoba y Los Paraísos, donde también se secuestraron plantas, semillas y derivados de cannabis.

Sin embargo, el foco del caso cambió por completo tras el descubrimiento de los restos humanos. Según los primeros análisis, los cráneos serían piezas laqueadas, similares a las utilizadas en ámbitos académicos como medicina, e incluso algunos presentaban cortes compatibles con prácticas de estudio.

El dato más inquietante surgió de uno de los cráneos: estaba cubierto con cera de vela blanca y negra y tenía un crucifijo metálico adherido en la frente. Este detalle encendió las alarmas de los investigadores y abrió una nueva hipótesis vinculada a posibles prácticas rituales.

Además, los peritos advirtieron que ese cráneo podría corresponder a un menor de edad, aunque este punto aún no fue confirmado oficialmente y forma parte de las pericias en curso.

Entre las principales líneas de investigación, se analiza si los restos eran comercializados a través de redes sociales, ya sea con fines académicos o para rituales, lo que ampliaría considerablemente la gravedad del caso.

Por el momento no hay detenidos y la causa continúa en desarrollo, mientras la Justicia intenta determinar el origen de los restos y si existen delitos adicionales más allá del narcotráfico que dio origen al operativo.