Miércoles 18 de Marzo
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Policiales > Justicia

Lanús: condenaron a los asesinos del veterano de Malvinas Ricardo Akins

El excombatiente fue asesinado en 2024 cuando intentó frenar un robo. Tres delincuentes recibieron penas de entre 12 y 15 años en un fallo que cierra un caso conmocionante.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Ricardo Akins fue asesinado en medio de un intento de robo en la localidad bonaerense de Lanús. (Foto: Facebook).

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda-Lanús condenó a los tres responsables del crimen de Ricardo Akins, el veterano de la Guerra de Malvinas asesinado en marzo de 2024 durante un intento de robo en Lanús. Las penas impuestas van de 12 a 15 años de prisión. 

Rodrigo Maximiliano Chayán, señalado como autor material del disparo, fue condenado a 15 años, la misma pena que recibió Hugo Javier Salazar, mientras que Jonatán Oscar Alegre fue sentenciado a 12 años por haber actuado como chofer de la banda.

El crimen ocurrió cuando Akins, suboficial retirado de la Infantería de Marina, intentó defender a una mujer de 77 años que estaba siendo asaltada. En ese momento, junto a otro custodio, fue sorprendido por delincuentes armados que abrieron fuego tras un forcejeo.

Uno de los disparos impactó en la cabeza del excombatiente, provocándole la muerte en el acto, mientras que su compañero resultó herido en el hombro, aunque logró sobrevivir. (

Tras el ataque, los agresores escaparon en un vehículo y se llevaron el arma de la víctima. La investigación permitió identificarlos y detenerlos en distintos operativos realizados en la provincia de Buenos Aires y en Jujuy. 

El caso generó una fuerte conmoción social por tratarse de un excombatiente de Malvinas que murió al intentar ayudar a otra persona, lo que impulsó un sostenido reclamo de justicia por parte de familiares y allegados.

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