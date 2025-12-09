Tributo a Rage Against the Machine llega a Rawson con "Wake Up" y "Abramacabra"

El próximo viernes 19 de diciembre, la escena rock local se prepara para una noche de alta energía con un doble cartel que promete potencia y fusión. Pueblo Rock Producciones y Dynamo Rock presentan en El Bar del Titi un concierto homenaje a una de las bandas más influyentes e contestatarias de los años 90, Rage Against the Machine, a cargo de la banda Wake Up, acompañados por el sonido de Abramacabra.

El tributo estará a cargo de Wake Up, una banda argentina especializada en recrear con fidelidad el sonido crudo y el mensaje de protesta característico de RATM. Formada tras la pandemia, Wake Up ha logrado consolidarse en la escena nacional, no solo como un tributo, sino también con material propio. El grupo ha girado por diversos escenarios de Capital Federal y la Costa Atlántica, llevando su show potente a lugares emblemáticos como Niceto Vega, y acumula un creciente reconocimiento por la energía y el fervor que despliegan en vivo. Además de los covers, la banda cuenta con su EP original "A New Day Rising" y el videoclip del sencillo "WAR".

Completa la noche Abramacabra, una propuesta de rock fusión que aportará su propio carácter y versatilidad al evento, prometiendo un contraste dinámico dentro de una velada dedicada al rock de alto voltaje.

El encuentro tendrá lugar en El Bar del Titi, ubicado en Avenida España y Tacuarí, en Rawson. Los organizadores han habilitado una preventa con un valor de $6.000, la cual puede adquirirse a través de la cuenta de Instagram @codigovisual o mediante transferencia al alias de Mercado Pago: wakeup.1912.