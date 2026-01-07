Colocar una botella con agua al lado de la sombrilla en la playa sirve principalmente como contrapeso para mejorar su estabilidad, especialmente cuando hay viento o la arena está suelta, ayudando a evitar que la sombrilla se levante de manera peligrosa o se mueva de posición.

El truco consiste en llenar una botella plástica con agua (puede ser de 1,5 l o más) y ubicarla en el borde de la base de la sombrilla o apoyada contra uno de sus caños. El peso extra que aporta el agua reduce significativamente la posibilidad de que la sombrilla salga volando con ráfagas de viento fuerte, un problema común en muchos balnearios.

Esta recomendación se vuelve especialmente útil cuando la arena está muy suelta o húmeda, ya que en esas condiciones la sombrilla no “agarra” bien en el suelo y puede inclinarse o desplazarse con facilidad. El peso de la botella actúa como anclaje adicional, sumándose a lo que ya se puede lograr enterrando la punta de la sombrilla en la arena.

No se trata de una solución perfecta ni infalible, pero sí de una medida complementaria segura y económica: no requiere herramientas especiales, es fácil de implementar y puede marcar la diferencia entre una jornada de playa tranquila y un accidente por una sombrilla que vuela.

Además de mejorar la estabilidad, algunos veraneantes usan la botella con agua como referencia visual o marcador personal para ubicar mejor su lugar en la playa, aunque su función principal sigue siendo la de peso extra para evitar movimientos indeseados de la sombrilla.