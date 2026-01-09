El presidente de Donald Trump aseguró que Estados Unidos decidirá qué compañías petroleras podrán operar en Venezuela y que su gobierno actuará como intermediario directo entre las empresas y las autoridades del país sudamericano.

La definición fue realizada durante una reunión en la Casa Blanca, donde Trump recibió a más de veinte ejecutivos de las principales compañías energéticas estadounidenses e internacionales para analizar la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.

“Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar y vamos a cerrar el acuerdo”, afirmó el mandatario. También advirtió que las empresas deberán negociar exclusivamente con el gobierno estadounidense y no de manera directa con Venezuela. Según indicó, este esquema brindará “seguridad total” a las compañías interesadas en operar en el país.

Trump sostuvo que la falta de garantías había sido uno de los principales obstáculos para la actividad petrolera en Venezuela en los últimos años. En ese sentido, remarcó que la participación de Estados Unidos busca garantizar estabilidad jurídica y operativa para las empresas del sector.

El encuentro tuvo como eje central el petróleo venezolano y la relación energética de largo plazo entre ambos países. El presidente señaló además que uno de los objetivos prioritarios será reducir los precios del petróleo para el mercado estadounidense.

En la reunión participaron representantes de compañías como Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Shell, Repsol, Halliburton, Eni, Trafigura y Vitol, entre otras. Trump indicó que otras firmas que no asistieron serán recibidas en los próximos días por funcionarios del área energética.

Venezuela, sancionada por Washington desde 2019, posee cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo, aunque su producción se encuentra muy por debajo de su potencial. Según datos de la OPEP, en 2024 aportó alrededor del 1% de la producción mundial, tras años de sanciones, falta de inversión y restricciones comerciales.

Durante su primer mandato, Trump impuso un embargo petrolero con el objetivo de presionar económicamente al país caribeño. En su actual gestión, revocó la mayoría de las licencias que permitían operar a empresas extranjeras, con excepción de Chevron, y comenzó a aplicar una reducción selectiva de sanciones para permitir la venta y el transporte de crudo venezolano.

El Departamento de Energía de Estados Unidos también evalúa enviar petróleo liviano para mezclarlo con el crudo venezolano, caracterizado por su alta viscosidad, con el fin de facilitar su refinación y comercialización en los mercados internacionales.