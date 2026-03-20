El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó no haber informado a sus aliados sobre el ataque a Irán al sostener que la operación requería mantener el factor sorpresa, en medio de un conflicto que escala en Medio Oriente.

Durante una conferencia en la Casa Blanca junto a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el mandatario explicó que la decisión fue estratégica: “No le dijimos a nadie porque queríamos que fuera una sorpresa”, afirmó ante la consulta de un periodista japonés.

Sin embargo, sus declaraciones generaron fuerte polémica cuando agregó una frase irónica vinculada a un hecho histórico sensible. “¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me hablaron de Pearl Harbor?”, lanzó, en referencia al ataque japonés de 1941 contra Estados Unidos.

El comentario provocó incomodidad en el encuentro diplomático y reacciones críticas a nivel internacional, dado que el episodio de Pearl Harbor es uno de los hechos más delicados en la relación histórica entre ambos países.

Más allá de la controversia, Trump defendió la lógica militar detrás de la decisión y remarcó que revelar la operación hubiera puesto en riesgo su efectividad. “Si se lo cuento a todo el mundo, ya no hay sorpresa”, insistió.

El episodio se da en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Irán, iniciada a fines de febrero tras una serie de ataques conjuntos con Israel, y que mantiene en alerta a la comunidad internacional por su posible escalada.

Mientras tanto, el vínculo con aliados como Japón atraviesa momentos de tensión, en medio de cuestionamientos por la falta de coordinación previa en decisiones clave del conflicto.