El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este sábado una orden ejecutiva que declara una “emergencia nacional” con el objetivo de proteger los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano que se encuentran depositados en cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense. La medida busca que estos fondos no puedan ser embargados ni reclamada su incautación por parte de acreedores privados o a través de procesos judiciales, al considerarlos propiedad soberana de Venezuela bajo custodia de EE.UU.

Según la Casa Blanca, la protección de estos recursos es clave para garantizar los esfuerzos de política exterior estadounidense, incluyendo la estabilidad económica y política en Venezuela y objetivos estratégicos de seguridad en la región. La orden también obliga a que cualquier transferencia o uso de los fondos deba estar autorizado expresamente por regulaciones derivadas del decreto.

La orden ejecutiva se basa en leyes como la International Emergency Economic Powers Act y el National Emergencies Act, que permiten al presidente adoptar medidas extraordinarias en situaciones consideradas una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. Trump y su administración argumentan que permitir el embargo de esos fondos podría socavar los esfuerzos diplomáticos y de estabilidad regional.

La iniciativa llega en un contexto geopolítico complejo tras los recientes acontecimientos en Venezuela y una reunión de Trump con ejecutivos de grandes petroleras estadounidenses, a quienes les presentó incentivos para invertir en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, aunque empresas como ExxonMobil han señalado que invertir sigue siendo difícil sin reformas legales y comerciales profundas.

El anuncio también se produce pocos días después de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, lo que ha marcado un nuevo capítulo en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela. La protección de los ingresos petroleros es vista por Washington como una pieza clave para administrar la transición económica y política en el país sudamericano, aunque analistas advierten sobre los desafíos y tensiones que podrían surgir por esta intervención en activos soberanos.