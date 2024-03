UFC Vegas 89: hora, TV y cartelera del evento de este sábado

El Apex de Nevada se prepara para una emocionante noche de peleas de Artes Marciales Mixtas este sábado 23 de marzo. Con un enfrentamiento estelar entre la brasileña Amanda Ribas y la estadounidense Rose Namajunas, aunque ningún título estará en juego, el UFC Vegas 89 promete ser más que emocionante. Sin dudas, un gran evento para los amantes de las MMA.

Ribas buscará extender su racha de victorias luego de conseguir dos triunfos consecutivos por primera vez en cuatro años, destacando su impresionante victoria por nocaut sobre Luana Pinheiro en noviembre pasado. En contraste, Namajunas llega a este combate tras sufrir dos derrotas consecutivas: primero ante Carla Esparza en mayo de 2022 y luego frente a Manon Fiorot en septiembre de 2023 por decisión unánime.

La cartelera principal comenzará con un enfrentamiento totalmente latinoamericano. El mexicano Fernando "El Valiente" Padilla, con un récord de 15 victorias y 5 derrotas, se enfrentará al peruano Luis Pajuelo, quien tendrá su segunda aparición en la jaula de UFC con un récord de 1 victoria y ninguna derrota. Ambos luchadores están decididos a destacar en la categoría de Peso Pluma y buscarán dejar su huella en la competencia.

Cartelera del UFC Vegas 89

Estelares

Amanda Ribas vs. Rose Namajunas; Peso Mosca femenino.

Karl Williams vs. Justin Tafa; Peso Pesado.

Edmen Shahbazyan vs. AJ Dobson; Peso Mediano.

Payton Talbott vs. Cameron Saaiman; Peso Gallo.

Billy Quarantillo vs. Youssef Zalal; Peso Pluma.

Fernando Padilla vs. Luis Pajuelo; Peso Pluma.

Preliminares

Kurt Holobaugh vs. Trey Ogden; Peso Ligero.

Ricardo Ramos vs. Julian Erosa; Peso Pluma.

Miles Johns vs. Cody Gibson; Peso Gallo.

Stephanie Bruna vs. Julia Polastri; Peso pactado femenino.

Jarno Errens vs. Steven Nguyen; Peso Pluma.

Montserrat Rendon vs. Daria Zhelezniakova; Peso Gallo femenino.

Igor Severino vs. Andre Lima; Peso Mosca.

Mohammed Usman vs. Mick Parkin; Peso Pesado.

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport 2.

Argentina: Fox Sports 2.

Streaming

México: Star+ y UFC Fight Pass.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

Horarios

Preliminares: 15:00 CDMX | 17:00 ET | 18:00 AR | 22:00 ESP.

Estelares: 18:00 CDMX | 20:00 ET | 21:00 AR | 1:00 ESP (domingo).

Pelea principal (horario aproximado): 20:00 CDMX | 22:00 ET | 23:00 AR | 3:00 ESP (domingo).