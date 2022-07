Un abogado civil, una funcionaria y un cordobés, los candidatos a remplazar a Alonso

Tras la destitución del juez de Jáchal, Javier Alonso, por tener demoradas más de 500 causas penales y civiles, el Poder Judicial lanzó un nuevo concurso para buscar a su reemplazante. Terminadas las etapas de inscripción y entrevistas, el Consejo de la Magistratura confeccionó la terna de la que saldrá el futuro magistrado de la Segunda Circunscripción Judicial. Un abogado civil, una funcionaria judicial del palo y un cordobés, de esos tres, saldrá el reemplazante del cuestionado y echado juez Alonso.

Javier Alonso fue denunciado por la Corte de Justicia y destituido por Jury.

DIARIO HUARPE dialogó con los letrados Domingo Daniel Castro, María Paula Páez y Juan Ramón Zallio, los candidatos a quedarse con el sillón de juez de primera instancia que atenderá las causas que se originan en los departamentos Jáchal e Iglesia.

El abogado civil

El abogado Domingo Daniel Castro, de 49 años, se dedicó a lo civil y laboral por más de 25 años, trabajó de manera particular y para el Estado. Es un hombre casado y tiene dos hijas.

Estudió Derecho en la Universidad Católica de Cuyo, de donde egresó en febrero de 1997. Hace 25 años que ejerce la profesión en la provincia y trabajó por un tiempo en un colegio público de abogados de Morón, en Buenos Aires.

Desde el año 2005 cumple funciones en el Estado. Primero participó como asesor legal del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), luego, en el año 2015, pasó a la Dirección de Arquitectura de la Secretaría de Obras Públicas, donde cumple funciones actualmente.

Domingo Daniel Castro es abogado, asesor del Estado y por primera vez quedó ternado.

Por otra parte, en el Foro de Abogados, cumplió el rol de secretario del Directorio entre los años 2011 y 2013.

El profesional asesoró además a sindicatos y hace más de 20 años, con un impás en el medio, trabaja como abogado del Colegio de Arquitectos.

Castro tiene además un estudio jurídico propio junto a su esposa María del Carmen Gimeno. El mismo está situado en calle General Paz, en Capital. Se dedica sobre todo a temas civiles, laboral, familia y administrativo (trámites en Anses, Afip).

No es la primera vez que Castro se presenta en un concurso del Poder Judicial. Siempre estuvo expectante con las vacantes que se podían generar en el juzgado civil y laboral, sobre todo. En cuanto a lo que se viene, con la designación en Diputados, el letrado dijo que será “un paso difícil”. El proceso de este nuevo concurso lo tomó bien, aunque sabe que queda mucho por delante.

Castro está casado con una abogada, con la que tiene dos hijas de 21 y 18 años.

Una funcionaria judicial del palo

La abogada María Paula Páez, de 40 años, es jachallera de pura cepa. Actualmente, es secretaria civil en la Segunda Circunscripción Judicial, docente y madre de una niña.

La profesional, que va en busca de un ascenso, es la tercera vez que queda ternada para ser jueza. Anteriormente, quedó en el camino con las designaciones de Javier Alonso y Eduardo Vega, con quienes compartió terna. Esta oportunidad puede ser la vencida.

María Paula Páez es oriunda de Jáchal, estudió en Córdoba y regresó para ejercer en el Estado y ser docente.

Nacida en San José de Jáchal estudió en la Escuela Normal, luego en el año 2000 se fue a estudiar Derecho a la Universidad Nacional de Córdoba, donde se recibió en el 2005. Allí hizo una maestría en Derecho y Argumentación. La profesional no solo tiene estos dos títulos universitarios. Hace unos años estudió y se recibió como profesora de Ciencias Jurídicas.

La letrada regresó a su pueblo natal en el año 2008 tras ser nombrada delegada departamental de la Dirección de Defensa del Consumidor para Jáchal e Iglesia. En paralelo se dedicó a la docencia. Se convirtió profesora en la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra de Rodeo.

Páez es secretaria civil desde el año 2017, luego de ganar el concurso para ese cargo. En el 2018 se presentó para ser jueza de Jáchal. Quedó ternada por primera vez junto a Javier Alonso y Gustavo Berreta. Justamente en esa ocasión consiguió el puesto el ahora destituído Alonso, que venía de ser secretario penal.

Pero la abogada no se resignó. Concursó nuevamente y terminó ternada por segunda vez junto a Eduardo Vega y otra vez Gustavo Berreta. Los diputados designaron a Vega finalmente. ¿La tercera será la vencida? La letrada contestó a este medio: "Será lo que tenga que ser".

La abogada está en pareja con Miguel Ruíz. Definió a su familia como una familia ensamblada. Convive con el hombre, junto al hijo de él de 18 años y su hija de siete años.

Un cordobés

El letrado Juan Ramón Zallio de 51 años, es oriundo de Ledesma, localidad de Córdoba. Ejerció toda su carrera en la calle como abogado particular tras tener un paso frustrado por el Poder Judicial de su provincia natal.

Se enamoró de una sanjuanina y se vino a vivir a la provincia, donde formó una familia. Conoce Jáchal porque se puso un estudio jurídico allá que permaneció abierto hasta el 2017. Sin embargo, sigue teniendo causas en aquel departamento al que viaja de vez en cuando.

Zallio estudió en la Universidad Nacional de Córdoba. También hizo una maestría en Derecho Laboral, Empresarial y Sindical.

Juan Ramón Zallio se radicó en 2004 en San Juan. Se puso dos estudios jurídicos, uno en la ciudad y otro en Jáchal.

Posteriormente, entró a trabajar a un estudio importante de allá y como universitario ingresó al Poder Judicial de Córdoba mediante una pasantía. Ascendió a meritorio, el primer cargo del escalafón de la justicia cordobesa, pero no se quedó por una Ley de Emergencia que lanzó el gobernador de aquella época, que determinaba que no se podía nombrar a personas a planta permanente en ninguno de los tres poderes del Estado por cuatro años. Esto ocurrió después de la crisis del 2001. Zallio trabaja sin cobrar un sueldo y solo recibía un viático para el traslado en colectivo. "No pude ejercer mi verdadera vocación", dijo el profesional.

El abogado se dedicó de lleno a la parte privada. Vino a San Juan por primera vez en el 2003 tras conocer a una sanjuanina. Se radicó definitivamente en el año 2004 y se puso un estudio jurídico en Capital y otro en Jáchal. El que está en la Ciudad de San Juan sigue funcionando.

El cordobés no ejerció ningún cargo público. Una vez se presentó en el concurso del Poder Judicial para el mismo puesto, pero no llegó a ser ternado. "Ya ejercí la mitad de mi profesión en la calle, ahora quisiera estar en la otra parte del mostrador", señaló.

El hombre se casó con la sanjuanina y luego se divorció. Actualmente está en pareja. Por otra parte, es padre de dos nenas de 12 y 10 años. En caso de ser elegido, Zallio dijo que se mudará con su familia para Jáchal.

Designación

Además de la terna de juez de Jáchal, el Consejo de la Magistratura formó la lista para juez de Familia, juez de Paz de Pocito y seis puestos de fiscal de Primera Instancia. Los nueve funcionarios serán elegidos, se supone, en la primera quincena de agosto.