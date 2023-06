"Un antes y después": así definen el nuevo contrato de Lionel Messi en Inter de Miami

Con la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami en los próximos días, la revolución actual será aún más grande. Los fanáticos están a la espera de ver al mejor jugador del mundo en la Major League Soccer, en el elenco comandado por David Beckham. De esa manera, Jorge Mas, accionista principal de la franquicia, habló en una pequeña rueda de prensa y entregó varios datos de cómo se hará el vínculo contractual con el rosarino.

De acuerdo con el Miami Herald, "una fuente con conocimiento de las negociaciones dijo que se trata de un acuerdo de dos años y medio con un valor de 50 millones a 60 millones de dólares por año con una opción para 2026. Incluirá salario, bonos y capital en el club al final de sus días de juego". Sobre esa noticia, el accionista principal de la franquicia no se guardó nada y dio más detalles de lo que ocurrirá con Lionel Messi en el elenco norteamericano.

Publicidad

"Absolutamente no hay cambios en las reglas de la lista. No hay categorías ni nada que se esté cambiando para incorporar a Lionel Messi al plantel de Inter Miami. Creo que siempre habrá un antes y un después de Messi cuando hablamos sobre el deporte en los Estados Unidos. Tengo la creencia muy, muy fuerte de que podemos crear en América del Norte y los Estados Unidos, si no la mejor liga, una de las dos mejores ligas del mundo. No puedo dejar de enfatizar la magnitud de este anuncio", agregó Jorge.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Lionel Messi y un traspaso histórico

Por otra parte, Mas indicó: "Tener al mejor jugador del mundo aquí es algo significativo para nuestra liga y para el ecosistema futbolístico en los Estados Unidos. Lionel Messi viene a este país para ganar copas y marcar la diferencia. Messi va a ser el mayor embajador y reclutador en la historia de la Major League Soccer. Su sola presencia en esta liga va a estar atrayendo talento de todas las edades y todos los niveles".

"Es, creo, una oportunidad tremenda y sin precedentes que tenemos por delante. Y creo que todos nosotros colectivamente tomaremos las medidas correctas para asegurarnos de que esta liga tenga el hiper crecimiento que se merece. Este es un evento increíble para la liga, para todos los propietarios y todos los equipos de la Major League Soccer. Esta será una marea creciente en todos los frentes", sentenció sobre Lionel Messi en el Inter de Miami.