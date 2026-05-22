Viernes 22 de Mayo
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Policiales > Interrupción

Un auto atravesado en avenida Rawson afecta el tránsito entre Colombia y Falucho

Un auto Citroën C4 se encuentra atravesado en Avenida Rawson entre Colombia y Falucho, en el carril que va de sur a norte, tras un accidente que mantiene parcialmente interrumpida la circulación.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Un Citroën C4 chocó contra el boulevard. FOTO: Gentileza

Las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por Avenida Rawson, en el tramo comprendido entre Colombia y Falucho, específicamente en el carril que va de sur a norte. Un accidente de tránsito mantiene interrumpida parcialmente la circulación en esa zona.

Un automóvil Citroën C4 se encuentra detenido en el medio de la calle luego de que su conductor, aparentemente, se quedó dormido al volante. Como consecuencia del siniestro, el vehículo impactó contra el boulevard de la avenida, lo que provocó la rotura del extremo de dirección de la rueda delantera izquierda, así como también daños en la rueda trasera del mismo lado.

Personal policial se encuentra en el lugar controlando y ordenando el tránsito para evitar mayores inconvenientes y garantizar la seguridad de los conductores que circulan por la zona. Se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, prestar atención a las indicaciones de los agentes y, de ser posible, utilizar rutas alternativas hasta que el vehículo sea removido y la calzada quede completamente despejada.

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