Un impactante episodio vial se registró en la mañana de este martes en Sarmiento, donde un caballo suelto provocó un choque que pudo haber terminado en tragedia. El hecho ocurrió cerca de las 07:30 sobre la Ruta Nacional 40, en un horario donde la visibilidad era reducida por la falta de luz natural.

De acuerdo a la información difundida, el animal irrumpió repentinamente sobre la calzada y fue impactado de lleno por una combi blanca que trasladaba trabajadores. La violencia del choque provocó la muerte inmediata del caballo, cuyo cuerpo quedó tendido sobre el asfalto.

El vehículo de mayor porte sufrió importantes daños materiales, con su parte frontal completamente destruida producto del impacto. A su vez, en el siniestro también quedó involucrado un automóvil que circulaba por la zona y que terminó con daños menores en la carrocería, aunque sin consecuencias de gravedad.

A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas heridas de consideración. Ninguno de los ocupantes de los vehículos necesitó ser trasladado a centros de salud, lo que fue considerado un verdadero milagro dadas las condiciones del siniestro.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática de animales sueltos en rutas nacionales, una situación que genera constantes riesgos para conductores, especialmente en horarios nocturnos o de baja visibilidad.