Un episodio de extrema violencia conmociona a Córdoba luego de que un conductor de una aplicación de viajes agrediera brutalmente a un pasajero en el barrio Alto Alberdi. La víctima, identificada como Martín, permanece internada en coma inducido en el Hospital de Urgencias con un traumatismo de cráneo severo y pronóstico crítico, tras recibir un golpe con un cascote durante una discusión por el pago del viaje.

El ataque ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Caseros y Francisco Candiotti. Martín regresaba a su casa desde Plaza España junto con sus dos hijos, de 6 y 12 años. Al llegar a destino, intentó abonar los $4500 del viaje mediante transferencia, pero el conductor de un Volkswagen Gol sostuvo que el dinero no se había acreditado. El pasajero le explicó que podía pagar en efectivo al ingresar a su vivienda, ya que estaban en la puerta, pero la discusión escaló rápidamente a una pelea física.

Publicidad

En medio del altercado, el conductor tomó un cascote de la vereda y golpeó a Martín por la espalda, provocándole una grave lesión craneal que lo dejó inconsciente. Minutos después, la transferencia que originó la disputa se acreditó en la cuenta del chofer.

El hijo mayor de la víctima presenció la escena y comenzó a pedir auxilio desesperadamente, lo que alertó a los vecinos. Ante la gravedad de la situación, el agresor intentó disculparse con los niños y con quienes se acercaron. La familia de Martín, en profundo estado de angustia, pidió justicia y reclamó mayores controles en las aplicaciones de transporte. “Una persona con este nivel de violencia no puede quedar impune. Le arruinó la vida a mis nietos y a nuestra familia por un viaje de $4500”, expresó su madre, Patricia, al medio local El Doce.

Publicidad

La Policía detuvo al conductor en el lugar, secuestró el vehículo e incautó su teléfono. El hombre quedó imputado por intento de homicidio y permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.