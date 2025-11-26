Policiales > Córdoba
Un chofer de aplicación atacó a un pasajero por una disputa de pago
POR REDACCIÓN
Un episodio de extrema violencia conmociona a Córdoba luego de que un conductor de una aplicación de viajes agrediera brutalmente a un pasajero en el barrio Alto Alberdi. La víctima, identificada como Martín, permanece internada en coma inducido en el Hospital de Urgencias con un traumatismo de cráneo severo y pronóstico crítico, tras recibir un golpe con un cascote durante una discusión por el pago del viaje.
El ataque ocurrió el sábado por la noche en la intersección de Caseros y Francisco Candiotti. Martín regresaba a su casa desde Plaza España junto con sus dos hijos, de 6 y 12 años. Al llegar a destino, intentó abonar los $4500 del viaje mediante transferencia, pero el conductor de un Volkswagen Gol sostuvo que el dinero no se había acreditado. El pasajero le explicó que podía pagar en efectivo al ingresar a su vivienda, ya que estaban en la puerta, pero la discusión escaló rápidamente a una pelea física.
En medio del altercado, el conductor tomó un cascote de la vereda y golpeó a Martín por la espalda, provocándole una grave lesión craneal que lo dejó inconsciente. Minutos después, la transferencia que originó la disputa se acreditó en la cuenta del chofer.
El hijo mayor de la víctima presenció la escena y comenzó a pedir auxilio desesperadamente, lo que alertó a los vecinos. Ante la gravedad de la situación, el agresor intentó disculparse con los niños y con quienes se acercaron. La familia de Martín, en profundo estado de angustia, pidió justicia y reclamó mayores controles en las aplicaciones de transporte. “Una persona con este nivel de violencia no puede quedar impune. Le arruinó la vida a mis nietos y a nuestra familia por un viaje de $4500”, expresó su madre, Patricia, al medio local El Doce.
La Policía detuvo al conductor en el lugar, secuestró el vehículo e incautó su teléfono. El hombre quedó imputado por intento de homicidio y permanece a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.
El Ejército Argentino recibió los primeros blindados Stryker 8×8 en un paso clave para su modernización
El Ejército Argentino recibió los primeros blindados Stryker 8×8 en un paso clave para su modernización
La secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, confirmó la reapertura del paso de Agua Negra y destacó las mejoras realizadas en los complejos fronterizos. También remarcó que la pavimentación sigue siendo una prioridad planteada por el gobernador Marcelo Orrego, pese a la complejidad técnica y económica que implica construir en plena cordillera.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El bodeguero sanjuanino Juan Carlos Camuñas fue excarcelado luego de ser sorprendido por la Policía golpeando a su pareja dentro de una camioneta en Pocito. Pese a la gravedad del hecho y a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, el juez le otorgó la libertad mientras avanza el proceso, cuyo debate oral comenzará en diciembre.