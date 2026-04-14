Un club lleva a bares juegos de mesa para compartir: llega Parque Ludásico

Este martes, San Juan sumará una nueva propuesta recreativa centrada en el encuentro y el juego presencial. Se trata de Parque Ludásico, una iniciativa que busca recuperar el valor de compartir tiempo lejos de las pantallas, a través de una experiencia guiada con juegos de mesa.

La actividad se desarrollará de 18:30 a 00 horas en Quintana House y tendrá carácter abierto y gratuito en esta primera jornada, con el objetivo de invitar a la comunidad a conocer el proyecto y sumarse a una propuesta que apunta a consolidarse, especialmente los días martes. Así lo expresó Andrea Minguez, diseñadora y organizadora de Parque Ludásico.

Bajo el lema “Un lugar para perder el tiempo… jugando”, el evento propone resignificar el uso del tiempo libre. La idea central es simple: generar un espacio donde jugar sea la excusa para encontrarse, socializar y reconectar con otros en un entorno distendido.

A diferencia de otras alternativas recreativas, Parque Ludásico no se limita a ofrecer juegos, sino que plantea una experiencia acompañada. El equipo organizador guía a los participantes en la elección y aprendizaje de distintas dinámicas, adaptadas a edades, intereses y niveles de experiencia. “Creemos que hay un juego para cada persona”, es uno de los conceptos que atraviesa la propuesta, comentó Minguez.

El espacio está pensado para recibir tanto a quienes se acercan por primera vez al mundo de los juegos de mesa como a jugadores más experimentados. En ese sentido, se ofrecerá un catálogo amplio que incluye juegos familiares, de estrategia, cooperativos, de cartas, party y de deducción, entre otros.

Además, el proyecto incorpora un sistema de niveles de participación que permite a los asistentes avanzar progresivamente en la complejidad de los juegos y acceder a nuevas experiencias, desde partidas introductorias hasta instancias más avanzadas y torneos.

Otro de los ejes de la iniciativa es la construcción de comunidad. Los organizadores destacan que, en un contexto donde gran parte del ocio pasa por lo digital, existe una creciente necesidad de espacios presenciales que fomenten el encuentro cara a cara. En esa línea, Parque Ludásico también proyecta sumar actividades como talleres, eventos temáticos y propuestas gastronómicas.

La jornada de este martes funcionará como una experiencia piloto para evaluar la continuidad del ciclo semanal. La invitación está abierta a todo público, con la premisa de descubrir —a través del juego— nuevas formas de compartir el tiempo y generar vínculos.