Un empleado municipal de Tucumán atacó a Federico Pelli de La Libertad Avanza

Federico Pelli, diputado nacional de La Libertad Avanza, sufrió una violenta agresión en el acceso a la localidad de La Madrid, en el sur de Tucumán, mientras intentaba brindar asistencia por las inundaciones.

El ataque se produjo tras un breve cruce de palabras en el que Pelli cuestionó al agresor: “¿Quién sos vos para dejar pasar?”. Inmediatamente, el hombre le propinó un cabezazo que le provocó un traumatismo encefalocraneano y la fractura del hueso nasal. Tras ser atendido en el Hospital Regional de Concepción, se descartó una lesión cerebral y los médicos señalaron que “fue una desgracia con suerte”.

El agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias “Pichón”, un empleado público vinculado al ministro del Interior provincial que ya se encuentra detenido. El presidente Javier Milei reaccionó afirmando: “ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...”.

Por su parte, el bloque libertario, integrado también por Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo quienes trasladaban colchones para los afectados, emitió un comunicado advirtiendo que “ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”.

En el ámbito local, Lisandro Catalán, presidente de LLA en Tucumán, denunció “la prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.

Ante las sospechas de vínculos políticos del atacante, el ministro Darío Monteros manifestó: “Repudio la agresión sufrida por el diputado nacional @pellifederico. La violencia nunca puede ser el camino en democracia".

Finalmente, el gobernador Osvaldo Jaldo condenó el episodio sosteniendo que “repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia”.

Jaldo añadió que “apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones” e informó que “la Policía de Tucumán procedió a la detención del agresor... Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario”.