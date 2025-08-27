Publicidad
Provinciales > Empleo

Un empresa sanjuanina contrata operarios de maestranza

Una compañía abrió una convocatoria para sumar personal de limpieza a su equipo. Ofrece buenas condiciones laborales, beneficios y capacitación permanente.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La compañía destacó que se trata de una oportunidad para quienes cuenten con compromiso y disponibilidad horaria. Foto: Gentileza.

Adium, empresa reconocida en el sector farmacéutico, anunció la búsqueda de un operario de maestranza para incorporarse a su equipo de trabajo. La compañía destacó que se trata de una oportunidad para quienes cuenten con compromiso y disponibilidad horaria, ofreciendo excelentes condiciones de contratación, beneficios y un ambiente laboral estable.

Objetivos del puesto

  • Realizar la limpieza de áreas asignadas dentro de la empresa.
  • Proveer insumos a los distintos sectores, garantizando el orden y abastecimiento.
  • Requisitos excluyentes
  • Para poder postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
  • Secundario completo.
  • Disponibilidad horaria para desempeñarse en turnos de mañana y tarde.

Requisitos deseables

  • Un año de experiencia previa en tareas de limpieza.
  • Conocimiento en normas de calidad aplicadas al sector.

Condiciones laborales

Desde la empresa informaron que ofrecen buenas condiciones de contratación, programas de capacitación permanente y un excelente clima laboral, lo que convierte a esta propuesta en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo.

Cómo postularse

Los interesados en formar parte del equipo de Adium deben cargar su currículum en la página web oficial a través del siguiente enlace: adium.hiringroom.com/jobs 

 

