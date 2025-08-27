Adium, empresa reconocida en el sector farmacéutico, anunció la búsqueda de un operario de maestranza para incorporarse a su equipo de trabajo. La compañía destacó que se trata de una oportunidad para quienes cuenten con compromiso y disponibilidad horaria, ofreciendo excelentes condiciones de contratación, beneficios y un ambiente laboral estable.

Objetivos del puesto

Realizar la limpieza de áreas asignadas dentro de la empresa.

Proveer insumos a los distintos sectores, garantizando el orden y abastecimiento.

Requisitos excluyentes

Para poder postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Secundario completo.

Disponibilidad horaria para desempeñarse en turnos de mañana y tarde.

Requisitos deseables

Un año de experiencia previa en tareas de limpieza.

Conocimiento en normas de calidad aplicadas al sector.

Condiciones laborales

Desde la empresa informaron que ofrecen buenas condiciones de contratación, programas de capacitación permanente y un excelente clima laboral, lo que convierte a esta propuesta en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo.

Cómo postularse

Los interesados en formar parte del equipo de Adium deben cargar su currículum en la página web oficial a través del siguiente enlace: adium.hiringroom.com/jobs