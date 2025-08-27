Provinciales > Empleo
Un empresa sanjuanina contrata operarios de maestranza
POR REDACCIÓN
Adium, empresa reconocida en el sector farmacéutico, anunció la búsqueda de un operario de maestranza para incorporarse a su equipo de trabajo. La compañía destacó que se trata de una oportunidad para quienes cuenten con compromiso y disponibilidad horaria, ofreciendo excelentes condiciones de contratación, beneficios y un ambiente laboral estable.
Objetivos del puesto
- Realizar la limpieza de áreas asignadas dentro de la empresa.
- Proveer insumos a los distintos sectores, garantizando el orden y abastecimiento.
- Requisitos excluyentes
- Para poder postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Secundario completo.
- Disponibilidad horaria para desempeñarse en turnos de mañana y tarde.
Requisitos deseables
- Un año de experiencia previa en tareas de limpieza.
- Conocimiento en normas de calidad aplicadas al sector.
Condiciones laborales
Desde la empresa informaron que ofrecen buenas condiciones de contratación, programas de capacitación permanente y un excelente clima laboral, lo que convierte a esta propuesta en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad y desarrollo.
Cómo postularse
Los interesados en formar parte del equipo de Adium deben cargar su currículum en la página web oficial a través del siguiente enlace: adium.hiringroom.com/jobs
