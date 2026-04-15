El semillero del deporte sanjuanino tuvo su gran cita este martes en el CEF N°20 La Granja. Por iniciativa de un grupo de profesores de educación física, se realizó un masivo encuentro de mini atletismo que reunió a más de 120 niños y niñas de entre 4 y 12 años, quienes compartieron una tarde a pura actividad junto a sus familias.

El evento fue impulsado por los docentes de las escuelas pertenecientes a la Federación Atlética Sanjuanina, con el objetivo de fomentar la disciplina desde sus bases y fortalecer los vínculos entre las distintas instituciones de la provincia.

Circuito de talentos

La jornada, que se extendió desde las 18 hasta las 20 horas, contó con la participación de referentes de cinco clubes: CEF N°20 La Granja, Imperio Atlético, Club Atletismo San Juan, Municipalidad de Pocito y Nova Run. Bajo la atenta mirada de los profesores Alejandro Ocampo, Matías Espejo, Lourdes Soria, Laureano Varoni, Yoel Giménez y Yanina Flores, los pequeños atletas se dividieron en estaciones.

Los participantes realizaron un circuito completo que incluyó:

Pruebas de pista: carreras cortas de velocidad y resistencia.

Pruebas de campo: lanzamientos y saltos adaptados.

Prueba final: un exigente y emocionante cierre de 400 metros planos.

Esta iniciativa no solo busca la formación técnica de los deportistas, sino también incentivar el hábito de la vida saludable y el juego en equipo. Desde la organización destacaron la excelente respuesta de los padres, quienes acompañaron desde las tribunas del mítico predio de Santa Lucía, reafirmando que el atletismo sanjuanino tiene el futuro asegurado.