Milo J se convirtió en el artista más joven en debutar en el Tiny Desk

El talento de Morón llegó a los Estados Unidos para marcar un hito sin precedentes en la industria musical actual. A los 19 años Milo J se convirtió en el protagonista más joven en liderar una sesión para el reconocido formato internacional Tiny Desk. Su paso por este escenario no fue solo una muestra de talento vocal sino una profunda declaración de principios donde cada objeto sobre el escritorio contaba una historia sobre su origen y su tierra.

El set comenzó con los acordes de Recordé y dio paso al estreno de una pieza inédita titulada Cuestiones. En un ambiente que fusionó la modernidad con lo tradicional el joven artista recorrió temas de su álbum "La vida era más corta" que fue el eje central de su presentación. La atmósfera se completó con la presencia de la murga uruguaya Agarrate Catalina lo que permitió un cruce cultural rioplatense único en esta vitrina global.

Sobre el emblemático escritorio se destacaron piezas cargadas de memoria colectiva como un banderín del Club Deportivo Morón junto a un mate y un termo. También estuvieron presentes un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo y una muñeca que llevaba la inscripción "Nunca Más" como un mensaje claro de identidad. Otros símbolos nacionales incluyeron una chapa evocando a las Islas Malvinas y el libro Martín Fierro reafirmando el linaje cultural que el cantante busca proyectar.

La música continuó con canciones como Solifican12, Bajo de la piel y Niño integrando sonidos de zamba, chacarera y chamamé a una estética contemporánea. El reconocimiento a sus raíces fue total al incluir una revista dedicada a Mercedes Sosa y un vinilo de Horacio Guarany mientras lucía el poncho que le entregó Soledad Pastorutti en el Festival de Cosquín. Este despliegue de arte nacional coincide con un momento brillante de su carrera tras alcanzar 18 nominaciones en los Premios Gardel 2026 lo que representa un impacto masivo en la escena latinoamericana.