Un grave accidente doméstico conmocionó este viernes a la Villa San Miguel, en el departamento Albardón. Un hombre, cuya identidad no fue confirmada oficialmente, sufrió heridas de consideración cuando manipulaba una amoladora y la herramienta se le resbaló, provocándole cortes profundos en tres de los dedos de su mano izquierda.

El trabajador metalúrgico fue asistido de urgencia por familiares que se encontraban en la vivienda, quienes lo trasladaron inmediatamente al hospital departamental José Giordano. Allí recibió las primeras curaciones y pudo ser estabilizado tras perder abundante sangre debido a las lesiones.

Publicidad

Fuentes policiales informaron que el hombre llevaba guantes de seguridad al momento del accidente, aunque ello no impidió la gravedad de la herida. Por el momento, se investigan las circunstancias en que se produjo el hecho para determinar si existieron fallas en la herramienta o si se trató de un descuido accidental.