Alerta vial en San Juan: cortes totales en Valle Fértil y severas restricciones en Calingasta e Iglesia

La Dirección Provincial de Vialidad de San Juan actualizó esta mañana el estado de la red caminera tras las intensas precipitaciones que afectaron a varios puntos del territorio. El informe, emitido a las 8:02 horas, detalla cortes totales, tramos intransitables y circulación restringida en distintos departamentos, con énfasis en la región del Valle Fértil, donde se desaconseja totalmente el tránsito.

La combinación de las lluvias recientes y la ejecución de obras de infraestructura ha generado complicaciones significativas, especialmente en caminos de montaña y zonas rurales, donde el impacto del agua suele ser más severo en la calzada.

Zonas críticas: intransitabilidad total

El departamento de Valle Fértil presenta la situación más crítica. Según Vialidad, la Ruta Provincial 510, en ambos sentidos (norte y sur), permanece intransitable. A esta restricción se suman los caminos de las Sierras de Riveros, Elizondo y de Chaves, que tampoco pueden ser transitados. Las autoridades fueron contundentes en su recomendación: “no viajar hacia esa zona”.

En Calingasta, la RP-400 está intransitable en el tramo que conecta el camino a Pampa del Indio – Las Caletas. Mientras que en Iglesia, los reportes indican varias complicaciones. La RP-430 es transitable solo para vehículos 4×4 y con extrema precaución desde La Chigua hasta la Reserva del Parque Nacional San Guillermo, debido a obras a cargo de la empresa Vicuña. Además, la RP-483 presenta condiciones adversas por las lluvias en la zona de Bauchazeta.

Circulación restringida y precaución extremada

En otros departamentos, las rutas están habilitadas pero bajo severas advertencias:

Ullum: La RP-60 es transitable con precaución en sectores de badenes.

Zonda: La RP-12 requiere máxima atención a la altura de la Quebrada de Zonda.

Jáchal: La RP-475 se encuentra transitable con precaución en la zona de badenes, en Mogna.

Recomendaciones oficiales

Desde la Dirección Provincial de Vialidad insistieron en las siguientes recomendaciones para todos los conductores:

Circular con extrema precaución.

Respetar los límites de velocidad y las señales viales.

Atender en todo momento las indicaciones del personal que trabaja en las rutas.

Planificar los viajes consultando el estado de los caminos y considerar las restricciones vigentes.

El organismo aclaró que el resto de los caminos de la provincia se encuentran transitables, aunque bajo condiciones generales de precaución debido a las variables condiciones climáticas que puedan persistir.