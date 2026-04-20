Un jubilado de 65 años murió desangrado en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, luego de ser mordido por uno de sus perros cuando intentaba separarlos de una pelea dentro de su vivienda. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Thomas Espora y es investigado por la Justicia.

Según las primeras informaciones, el episodio comenzó cuando dos perros de la familia, de raza pitbull, empezaron a atacarse entre sí. En un primer momento, los hijos del hombre intentaron separarlos sin éxito, lo que motivó la intervención del dueño.

En ese contexto, un tercer animal, un bull terrier, lo atacó y le provocó una grave mordida en una de sus piernas. La lesión resultó letal, ya que le perforó la arteria femoral, una de las principales del cuerpo, lo que generó una hemorragia masiva imposible de controlar sin atención inmediata.

A pesar de la gravedad de la herida, el hombre logró ingresar a su casa, pero se descompensó a los pocos minutos y murió antes de que llegaran los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de criminalística, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscal Ivana Berazategui, quien busca determinar las circunstancias exactas del hecho.