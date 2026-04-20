Lunes 20 de Abril
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Policiales > Chubut

Un jubilado murió desangrado tras ser mordido por intentar separar a sus perros

El hombre, de 65 años, fue atacado por un bull terrier en su casa de Puerto Madryn. La mordida le perforó la arteria femoral y murió desangrado antes de recibir asistencia médica.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Un jubilado intentó separar a sus perros de una pelea, uno lo mordió y murió desangrado. (Imagen ilustrativa: Adobe Stock)
 

Un jubilado de 65 años murió desangrado en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, luego de ser mordido por uno de sus perros cuando intentaba separarlos de una pelea dentro de su vivienda. El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Thomas Espora y es investigado por la Justicia. 

Según las primeras informaciones, el episodio comenzó cuando dos perros de la familia, de raza pitbull, empezaron a atacarse entre sí. En un primer momento, los hijos del hombre intentaron separarlos sin éxito, lo que motivó la intervención del dueño. 

En ese contexto, un tercer animal, un bull terrier, lo atacó y le provocó una grave mordida en una de sus piernas. La lesión resultó letal, ya que le perforó la arteria femoral, una de las principales del cuerpo, lo que generó una hemorragia masiva imposible de controlar sin atención inmediata.

A pesar de la gravedad de la herida, el hombre logró ingresar a su casa, pero se descompensó a los pocos minutos y murió antes de que llegaran los servicios de emergencia. 

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de criminalística, mientras que la investigación quedó a cargo de la fiscal Ivana Berazategui, quien busca determinar las circunstancias exactas del hecho.

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