Un lujoso yate logró atravesar el estrecho de Ormuz en pleno contexto de bloqueo y alta tensión internacional, en un hecho que llamó la atención de la comunidad marítima y política. La embarcación, de unos 142 metros de eslora y valuada en más de 500 millones de dólares, cruzó sin recibir objeciones ni de Irán ni de Estados Unidos, principales actores en el conflicto.

El paso del yate se produjo luego de que la nave finalizara tareas de mantenimiento en astilleros de Dubái. Desde allí emprendió su travesía por uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, clave para el transporte global de petróleo y gas.

El episodio resulta llamativo debido al contexto actual: el estrecho de Ormuz permanece bajo fuertes restricciones y vigilancia militar tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En las últimas semanas, el tránsito marítimo se vio severamente reducido y numerosos buques fueron desviados o directamente impedidos de circular.

Este paso marítimo es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio internacional, ya que por allí circula cerca del 20% del petróleo mundial. Su bloqueo o interrupción tiene impacto directo en los mercados energéticos y en la economía global.

En ese escenario, la circulación sin inconvenientes de un yate privado genera interrogantes sobre los controles aplicados y las excepciones dentro del operativo de bloqueo. Hasta el momento, no se brindaron explicaciones oficiales sobre por qué la embarcación pudo atravesar la zona sin restricciones.

El hecho se da en medio de una crisis que mantiene en vilo al comercio internacional, con advertencias sobre posibles consecuencias económicas globales si el estrecho continúa con limitaciones al tránsito marítimo.