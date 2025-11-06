Publicidad
Un sismo con epicentro en Mendoza se sintió con fuerza en San Juan

El sismo se registró este jueves con epicentro cerca de El Encón. El temblor se percibió en ambas provincias, aunque no se reportaron daños materiales.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
No se reportaron daños estructurales ni heridos. Foto: Gentileza

Un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter sorprendió este jueves a los habitantes de las provincias de Mendoza y San Juan. El reporte oficial del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 16 kilómetros al oeste de El Encón, a una profundidad de 129 kilómetros.

El temblor se percibió con notable intensidad en distintas zonas de la región, generando alarma momentánea en los residentes que sintieron el movimiento durante varios segundos. 

Según el informe del Inpres, la intensidad del sismo fue de grado II a III en la escala de Mercalli Modificada en las ciudades de San Juan y Mendoza. Esto implica que el temblor fue levemente percibido por personas en reposo o en edificios, especialmente en pisos altos.

Este nuevo evento sísmico se suma a la secuencia de movimientos habituales que se registran en la región de Cuyo, una de las zonas más activas del país en términos geológicos. 

