El inicio de la semana laboral se vio alterado por un violento siniestro vial en el corazón del microcentro sanjuanino. Este lunes por la mañana, un fuerte choque entre un vehículo particular y un taxi se registró en la intersección de calles Laprida y Aberastain, a tan solo una cuadra del edificio de Tribunales.

El taxi quedó con el frente destruido. FOTO: DIARIO HUARPE.

Según pudo averiguar DIARIO HUARPE, el siniestro fue protagonizado por un Toyota Corolla blanco que circulaba por calle Aberastain de sur a norte, y un Fiat Siena que funcionaba como taxi que lo hacía por Laprida en sentido este a oeste. Por motivos que se investigan, al llegar al cruce, los vehículos impactaron con tal violencia que el Corolla terminó desviando su trayectoria y subiendo a la vereda.

El Toyota Corolla quedó arriba de la vereda. FOTO: DIARIO HUARPE.

A pesar de la espectacularidad del impacto y de que el Toyota quedó sobre la zona peatonal, no se registraron terceros afectados ni transeúntes heridos, un hecho afortunado dada la alta concurrencia de personas en esa zona administrativa durante la mañana.

En cuanto a los vehículos, el Fiat Siena se llevó la peor parte en su estructura mecánica, quedando con el frente totalmente destrozado. Por su parte, el Corolla presentó abolladuras profundas en su lateral derecho, producto del golpe inicial y la posterior subida al cordón.

Los primeros datos indican que los conductores afortunadamente no presentaron heridas de gravedad, quedando el episodio reducido a importantes daños materiales.