Una profunda conmoción sacude a Santiago del Estero tras conocerse la muerte de una joven abogada de 29 años que se quitó la vida luego de haber denunciado a su expareja por la difusión de fotos y videos íntimos sin su consentimiento.

La víctima, identificada como Shadya Altamirano, había realizado una presentación judicial semanas antes, en la que acusó a su exnovio no solo por la viralización del material, sino también por amenazas y episodios de violencia en el marco de la relación.

Según la investigación, la joven denunció el hecho el 1 de marzo, luego de que el contenido íntimo comenzara a circular en redes y grupos de mensajería, lo que generó un fuerte impacto en su entorno personal y social.

Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal aseguró haber puesto a disposición herramientas de protección, como un botón antipánico, aunque la joven habría rechazado esa medida.

El caso está siendo investigado por la Justicia, que busca determinar el contexto completo de la muerte y el rol del exnovio, en un expediente que incluye denuncias por violencia física, psicológica y sexual.

Familiares y allegados de la víctima cuestionaron el nivel de contención estatal y sostienen que no hubo respuestas suficientes ante la gravedad de la situación denunciada, lo que abrió un fuerte debate público.

El hecho también vuelve a poner en agenda la problemática de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, una forma de violencia digital que puede generar graves consecuencias emocionales, sociales y psicológicas en las víctimas.

La causa continúa en curso y se esperan nuevas medidas judiciales para avanzar en la investigación de un caso que generó impacto nacional y reavivó el reclamo por mayor protección frente a este tipo de delitos.