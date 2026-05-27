Cadillac evalúa reemplazar a Valtteri Bottas por un joven talento

La llegada de Cadillac a la Formula 1 en el campeonato 2026 despertó grandes expectativas, pero la realidad en la pista está generando tensiones internas más rápido de lo previsto. Dentro de General Motors existe una profunda disconformidad con el desempeño de Valtteri Bottas, quien podría estar viviendo sus últimos momentos como piloto titular de la 11 escudería de la parrilla. La cúpula directiva analiza seriamente que el Gran Premio de Mónaco sea la última oportunidad para el finlandés de 36 años.

A diferencia de su compañero Sergio Pérez, quien ha logrado captar la atención del mercado norteamericano con algunos destellos de velocidad, Bottas no ha logrado aportar elementos significativos durante las primeras cinco carreras de la temporada. Los reportes que llegan desde Europa indican que la paciencia de las altas esferas se agotó tras el paso por Canadá.

El objetivo inicial de Cadillac era equilibrar la falta de experiencia del equipo con la veteranía de sus pilotos, pero esa balanza hoy parece inclinada hacia un cambio drástico si no hay una reacción inmediata en las calles del principado.

En caso de confirmarse la salida del ex Mercedes, el nombre que suena con más fuerza para ocupar su asiento es Colton Herta. El estadounidense, que actualmente compite en la Formula 2, se encuentra en el puesto 12 del campeonato con 16 puntos.

Aunque sus resultados deportivos no han sido brillantes, su nacionalidad representa un atractivo comercial irresistible para una marca que busca movilizar al público de su país. Herta ya ha completado los tres Grandes Premios disputados en su categoría, con dos séptimos puestos como mejores registros en Melbourne y Montreal.

Por otro lado, la opción de Nico Varrone parece quedar relegada a un segundo plano. El piloto argentino, que tiene un vínculo previo con General Motors en competencias de resistencia, logró un destacado sexto puesto en la reciente carrera de Canadá.

Sin embargo, en la consideración de los jefes de equipo, Varrone se encuentra por detrás de Herta debido al impacto mediático que el norteamericano podría generar. El futuro de la estructura depende de decisiones urgentes, y todo parece indicar que el destino de Bottas se definirá bajo la bandera a cuadros de Mónaco.