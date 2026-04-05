El fin de semana largo de Semana Santa dejó un dato clave para el sector turístico: hubo más movimiento de viajeros en todo el país, pero el gasto promedio por persona fue menor en comparación con 2025.

Según los relevamientos, el gasto promedio diario por turista se ubicó en $108.982, lo que representó una caída real del 8,4% frente al año pasado. Este descenso refleja un cambio en el comportamiento de consumo, en un contexto económico que obliga a ajustar gastos sin resignar los viajes.

En términos generales, el impacto económico total alcanzó los $808.198 millones, impulsado por la mayor cantidad de turistas que se movilizaron durante el fin de semana largo. Sin embargo, ese crecimiento en volumen no logró compensar completamente la retracción del gasto individual.

El informe también indica que la estadía promedio fue de 2,6 noches, con una fuerte tendencia a realizar escapadas cortas y planificadas, priorizando destinos cercanos y promociones.

En esa línea, una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para afrontar un viaje durante Semana Santa, lo que explica la elección de opciones más económicas en alojamiento, gastronomía y actividades recreativas.

Desde el sector turístico destacaron que, si bien el movimiento fue positivo en cantidad de visitantes, se consolidó un perfil de turista más austero, que controla sus gastos diarios y reduce consumos durante la estadía.

De este modo, Semana Santa 2026 confirmó una tendencia que ya se venía observando: los argentinos continúan viajando, pero con presupuestos más ajustados y decisiones de consumo más cuidadas.