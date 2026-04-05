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Cruzeiro fue goleado y está en zona de descenso antes de la Libertadores
POR REDACCIÓN
En la previa del inicio de la Copa Libertadores, Boca Juniors sigue de cerca la actualidad de uno de sus rivales más fuertes del grupo: Cruzeiro atraviesa un presente crítico tras una dura goleada y su ubicación en zona de descenso en el Brasileirao.
El conjunto de Belo Horizonte cayó 4 a 1 como visitante ante San Pablo, en una derrota que expuso serias falencias y profundizó su mal momento en el torneo local.
Con este resultado, Cruzeiro suma apenas siete puntos en diez fechas y se ubica en el puesto 18°, dentro de la zona de descenso, a dos unidades de los equipos que hoy se estarían salvando.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda no logra encontrar regularidad y llega golpeado al plano internacional, generando incertidumbre de cara a la competencia más importante del continente.
Cruzeiro integra el Grupo D junto a Boca, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, en una zona considerada de las más exigentes del certamen. El cruce entre el conjunto argentino y el brasileño está previsto para el 28 de abril en Brasil, por la tercera fecha.
Más allá del contexto adverso, en Boca saben que se trata de un rival con historia y jerarquía, por lo que el presente no garantiza ventajas en un torneo como la Libertadores, donde cualquier error puede ser determinante.