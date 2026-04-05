En la previa del inicio de la Copa Libertadores, Boca Juniors sigue de cerca la actualidad de uno de sus rivales más fuertes del grupo: Cruzeiro atraviesa un presente crítico tras una dura goleada y su ubicación en zona de descenso en el Brasileirao.

El conjunto de Belo Horizonte cayó 4 a 1 como visitante ante San Pablo, en una derrota que expuso serias falencias y profundizó su mal momento en el torneo local.

Con este resultado, Cruzeiro suma apenas siete puntos en diez fechas y se ubica en el puesto 18°, dentro de la zona de descenso, a dos unidades de los equipos que hoy se estarían salvando.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda no logra encontrar regularidad y llega golpeado al plano internacional, generando incertidumbre de cara a la competencia más importante del continente.

Cruzeiro integra el Grupo D junto a Boca, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador, en una zona considerada de las más exigentes del certamen. El cruce entre el conjunto argentino y el brasileño está previsto para el 28 de abril en Brasil, por la tercera fecha.

Más allá del contexto adverso, en Boca saben que se trata de un rival con historia y jerarquía, por lo que el presente no garantiza ventajas en un torneo como la Libertadores, donde cualquier error puede ser determinante.