Denunciaron nuevas amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Fe

En medio de la conmoción por el crimen de un estudiante en una escuela de San Cristóbal, surgieron nuevas amenazas de tiroteos escolares en la provincia de Santa Fe, lo que derivó en una denuncia formal y la intervención de la Justicia.

El caso se originó a partir de la viralización de mensajes anónimos en redes sociales que advertían sobre posibles ataques armados en escuelas secundarias de Rafaela y Sunchales. La situación generó preocupación en la comunidad educativa de ambas ciudades.

Ante este escenario, la directora de la escuela “Malvinas Argentinas” de Rafaela se presentó este domingo en una comisaría y radicó una denuncia penal para que se investiguen los posteos. La causa quedó en manos de la fiscal Lorena Korakis, de la Fiscalía Regional N° 5, quien activó los protocolos correspondientes.

Los mensajes comenzaron a circular por WhatsApp y luego se replicaron en perfiles de Instagram desde hace más de dos días. En uno de ellos se advertía sobre supuestos ataques a escuelas técnicas de la ciudad.

A partir de la denuncia, la Policía de Investigaciones (PDI) inició tareas para identificar el origen y la autoría de las publicaciones. Según indicaron fuentes oficiales, hasta el momento no se confirmó la existencia de un riesgo concreto, aunque la investigación continúa.

Las autoridades no descartan implementar nuevas medidas de seguridad de cara a la reanudación de clases tras el feriado.

El episodio ocurre días después del ataque registrado en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, donde un adolescente abrió fuego, provocó la muerte de un alumno e hirió a otros dos. En ese contexto, también se habían difundido mensajes que hacían referencia a un supuesto “plan B”.

La investigación judicial se mantiene bajo secreto de sumario, mientras continúan las tareas para determinar responsabilidades y evaluar el alcance de las amenazas.