A través de un estudio exhaustivo realizado por la consultora internacional Boreau Veritas, se determinó en la auditoría que la empresa Krah América Latina, constructora encargada de instalar las tuberías del Acueducto Gran Tulum, están fabricados con materiales adecuados para el transporte de agua potable y que cumple con los requisitos de salud pública, sobre la integridad de los materiales empleados en la obra.

Recientemente, se dio a conocer la documentación y un comunicado de la empresa donde detalla que, con certificados de aptitud técnica, que el proyecto licitado cumple con los más altos estándares globales de seguridad hídrica e inocuidad. Ante ello, la empresa con esta información, desmiente todas las versiones publicadas en torno a la obra que se usó material de presunta toxicidad.

Este documento de respaldo, titulado “Aclaración de Alcance, Aplicación y Aptitud Técnica” fue presentado a las autoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

El informe con fecha 7 de abril de 2026, certifica que “los tubos de pared sólida (modelos VW) suministrados para la obra han sido fabricados exclusivamente con polímeros vírgenes certificados para el contacto con alimentos”. Esta validación científica asegura que el material es totalmente inocuo, lo que garantiza que el agua transportada no sufrirá alteraciones químicas ni de sabor (organolépticas), cumpliendo con los protocolos de salud más exigentes a nivel mundial.

La auditoría de Bureau Veritas surge como una respuesta técnica para disipar interpretaciones erróneas difundidas recientemente en algunos medios de comunicación que carecían de sustento científico. A este respaldo internacional se suma el de la firma Interacción SAS, consultora responsable de la Inspección de Obra, la cual ratificó que no existe ningún informe técnico que ponga en duda la aptitud de los conductos.

Desde Krah destacaron que las cañerías provistas bajo las licitaciones públicas N° 2224 y N° 2348, diseñadas específicamente para la conducción de agua potable, son plenamente aptas para tal fin. “La auditoría externa de Bureau Veritas no solo validó el producto final, sino que profundizó en la cadena de suministros y procesos operativos.

Se ratificó que las materias primas utilizadas son no tóxicas, lo que impide cualquier desprendimiento de sustancias hacia el fluido, resguardando la integridad del agua destinada al consumo humano. Este respaldo técnico se sustenta en los Certificados de Aptitud Técnica (AT) y de Lotes (GEN) ya existentes, los cuales avalan rigurosamente cada tramo producido en planta y entregado para el proyecto, consolidando la trazabilidad y excelencia que siempre han caracterizado al suministro”.

La empresa aclaró que el polietileno de alta densidad (PEAD) es el estándar global para acueductos por su resistencia y seguridad, desarticulando versiones mediáticas sin sustento científico que pretendían cuestionar la integridad de los conductos.

Los modelos de tuberías de pared sólida fabricados por Krah América Latina S.A. que han sido ratificados como no tóxicos y aptos para el contacto con alimentos son los siguientes: Modelos o perfiles: VW-16, VW-21, VW-22, VW-27, VW-32, VW-34, VW-37, VW-41, VW-43, VW-54 y VW-87. Diámetros nominales (DN): 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm y 1300 mm.

La respuesta de la empresa sanjuanina

Más allá de los aspectos técnicos, la empresa reafirmó su compromiso con San Juan. La planta de Krah, radicada desde 2019 en el Parque Industrial de Albardón, emplea a técnicos e ingenieros locales, lo que garantiza un control directo y un compromiso ético con la calidad de una obra que “beneficiará a las futuras generaciones de la provincia”.

“No somos solo una empresa proveedora; somos familias de San Juan produciendo soluciones para San Juan y para toda la Argentina. Nuestra cercanía operativa y el compromiso ético de nuestra gente son, junto a la tecnología alemana de punta, la máxima garantía de excelencia para el Acueducto Gran Tulum”, señalaron los voceros de la firma local.

Por su parte, Interacción SAS, en su carácter de consultora responsable de la Inspección de Obra del acueducto, respondió de manera categórica a las versiones sobre una supuesta toxicidad de los materiales.

Su respuesta se basó en los siguientes puntos principales:

Desestimación de versiones: La firma rechazó las afirmaciones difundidas por algunos medios de comunicación, calificando las conclusiones periodísticas que ponían en duda la seguridad de los materiales como ajenas a su responsabilidad.

Inexistencia de informes negativos: Ratificó formalmente que no existe ningún informe técnico que cuestione la aptitud de los conductos utilizados en la obra.

Validación de procesos: Con su comunicado, la consultora validó la rigurosidad con la que se ha gestionado cada una de las etapas del proyecto del Acueducto Gran Tulum.

Importancia del Acueducto Gran Tulum

Es la obra de infraestructura hídrica más estratégica de la provincia y su impacto se extiende a diversos ámbitos fundamentales para la comunidad. La principal función es la garantía de provisión de agua segura para mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones de sanjuaninos.

Con la presentación de esta documentación ante OSSE, Krah busca llevar tranquilidad definitiva a la opinión pública. La intervención de un tercero independiente como Bureau Veritas —líder mundial en certificación— despeja cualquier margen de duda sobre la calidad de los materiales.

La obra del acueducto se consolida así bajo los más rigurosos parámetros de ciencia y técnica, reafirmando que la tecnología empleada es de vanguardia y está destinada a llevar agua segura y calidad de vida a las próximas generaciones de sanjuaninos bajo los estándares de sostenibilidad y transparencia que la provincia exige.

Sobre Bureau Veritas

Fundada en 1828, Bureau Veritas es el referente mundial indiscutido en servicios de ensayo, inspección y certificación (TIC). Con presencia en más de 140 países y una red de 1.600 oficinas y laboratorios, la compañía actúa como un tercero independiente cuya misión es ayudar a las organizaciones a cumplir con los crecientes desafíos de calidad, salud, seguridad y responsabilidad social.

En el ámbito de la infraestructura hídrica y la salud pública, su validación técnica es considerada un estándar de excelencia internacional. La intervención de Bureau Veritas en este proceso garantiza que los materiales y procedimientos auditados no solo cumplen con las normativas locales, sino que se ajustan a las exigencias globales más estrictas, promoviendo la transparencia y construyendo la confianza necesaria entre las empresas, el Estado y la sociedad civil. Su firma en un certificado es sinónimo de rigor científico y seguridad técnica a nivel mundial.