Una tragedia conmociona a Haití: al menos 30 personas murieron tras una avalancha humana ocurrida durante un evento masivo que reunió a miles de jóvenes en el norte del país. El episodio se registró en la histórica Ciudadela de Laferrière, un sitio turístico de gran concurrencia, y dejó además decenas de heridos.

El hecho se desencadenó en medio de una multitudinaria convocatoria, difundida a través de redes sociales, que atrajo a jóvenes y visitantes al monumento. Según los primeros reportes, una repentina lluvia intensa habría provocado que la multitud intentara refugiarse en zonas con accesos reducidos, generando una estampida que terminó en tragedia.

La tragedia ocurrió en el monumento histórico Ciudadela de Laferriere, en Milot, Haití. (Foto: La Vanguardia).

Testigos relataron escenas de desesperación, con personas corriendo y empujándose en espacios estrechos, lo que derivó en una avalancha humana. En ese contexto, la falta de oxígeno, el hacinamiento y el colapso de los accesos fueron factores determinantes en el elevado número de víctimas.

El evento formaba parte de una celebración habitual que cada año convoca a miles de estudiantes y turistas en este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Sin embargo, en esta ocasión, la combinación de condiciones climáticas adversas y la gran cantidad de asistentes derivó en uno de los episodios más trágicos recientes en el país,

Las autoridades locales indicaron que el número de fallecidos podría variar a medida que avancen las tareas de rescate y asistencia, mientras que equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar en medio de condiciones complejas.