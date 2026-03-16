Una batalla tras otra, ¿por qué fue la gran ganadora de los Oscar 2026?

La 98.ª edición de los Premios Oscar consagró a Una batalla tras otra con media docena de galardones. Paul Thomas Anderson, quien trabajó veinte años en adaptar la novela Vineland de Thomas Pynchon, obtuvo los premios a mejor película y dirección.

El filme, financiado por Warner Bros con un presupuesto de 130 millones de dólares, se proyectó en salas IMAX y fue rodado en 70 mm. La trama inicia con el accionar del grupo radical French 75, donde Bob, interpretado por Leonardo DiCaprio, se muestra enceguecido de amor por Perfidia Beverly Hills, papel de Teyana Taylor. El conflicto escala cuando liberan inmigrantes ilegales y humillan al militar Steven J. Lockjaw, encarnado por Sean Penn, quien ganó su tercer Oscar por este rol de villano fascista y machista.

En una tensa escena en la fila de un supermercado, el coronel Lockjaw le pregunta, insidioso, a Bob “si tiene una hija”, marcando el inicio de una cacería que se extiende por 16 años. Bob debe huir con su hija adolescente Willa, interpretada por Chase Infiniti, mientras muta hacia un estado patético de drogadicción.

En su camino recibe ayuda de Sergio, un profesor de karate encarnado por Benicio Del Toro que habla en castellano e inglés mientras dirige una red para indocumentados. La obra, que también ganó en guion adaptado, edición y casting, retrata una sociedad vigilada y paranoica a través de una guerra de guerrillas. Aunque el autor cuestiona si el mejor eslogan para la cinta sea “Hagamos el amor y no la guerra”, la película logra conjugar una historia potente con arte y espectacularidad.