En un hecho que pone de manifiesto el rol fundamental de las instituciones educativas en la protección de la infancia, la Justicia de San Juan condenó a un hombre identificado como S.A. a dos años de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de su sobrina. La denuncia fue radicada por la escuela a la que asiste la víctima, lo que permitió iniciar la investigación y llevar el caso a juicio.

Según la información recopilada en la investigación, el imputado abusó de su sobrina en reiteradas ocasiones, cuando la menor tenía entre 11 y 13 años. Los abusos ocurrieron en la intimidad del vínculo familiar, aprovechando la cercanía y la confianza. El sujeto sometió a la joven a tocamientos en sus partes íntimas, lo que fue revelado por la menor en el ámbito escolar, un lugar donde encontró el refugio y el apoyo necesario para poder hablar de la situación.

El proceso judicial culminó este lunes con una audiencia de juicio abreviado, donde se logró un acuerdo entre la defensa del acusado y el fiscal a cargo de la causa. El acuerdo fue homologado por el juez interviniente, quien declaró la culpabilidad de S.A. y lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional. El delito fue caratulado como abuso sexual simple reiterado, en al menos cuatro hechos.

Además de la condena, se le impusieron una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante el término de dos años, como son estar bajo la supervisión del Patronato de Presos y Condenados, una prohibición de acercarse a la víctima de no menos de 500 metros, tanto en su domicilio como en sus lugares de trabajo, estudio o esparcimiento. Queda prohibido todo contacto, ya sea de forma personal o a través de cualquier medio digital, como telefonía, WhatsApp, Instagram o Facebook.

Por último, le fue indicado un tratamiento psicológico con el objetivo de abordar la problemática que motivó su condena.