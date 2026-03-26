Una tragedia conmociona a Bahía Blanca donde una familia entera fue encontrada sin vida dentro de un departamento y las pericias confirmaron que murieron por inhalación de monóxido de carbono. Entre las víctimas hay dos menores de edad lo que profundiza el impacto del caso en la comunidad.

El hallazgo ocurrió cuando la Policía ingresó a la vivienda ubicada en la calle Undiano al 69 en el macrocentro de la ciudad tras una denuncia por averiguación de paradero realizada por la madre de la mujer que no tenía contacto con la familia desde hacía varios días.

Al ingresar al departamento los efectivos encontraron a las cuatro personas sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Evelin Michea de 35 años sus hijos de 3 y 7 años y su pareja Ramón Gómez de 33.

Las primeras observaciones ya apuntaban a una intoxicación por monóxido de carbono hipótesis que luego fue confirmada por las autopsias realizadas en la morgue judicial.

Según la estimación del médico forense la familia habría fallecido el mismo día en que se mudaron al inmueble el domingo por la noche y sus cuerpos fueron encontrados recién tres días después.

Ahora la investigación busca determinar cómo se produjo la acumulación del gas letal. Los peritos analizan si hubo una falla en algún artefacto problemas de ventilación o un error humano que desencadenó la tragedia.

El caso vuelve a poner en foco los riesgos del monóxido de carbono un gas invisible sin olor y altamente tóxico que puede generarse por la mala combustión de sistemas de calefacción o equipos a gas dentro de espacios cerrados.