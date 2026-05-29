El atletismo sanjuanino alcanzó un nuevo hito en el plano internacional gracias a la sobresaliente actuación de Adriana Quiroga en el Segundo Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo. El certamen, que tuvo como sede la ciudad de Lima, Perú, reunió a más de mil atletas de todo el continente, consolidándose como una de las citas más importantes de la temporada para la categoría.

Para Quiroga, esta participación en la capital peruana representó su tercera incursión internacional en lo que va del año. La experimentada atleta inició su calendario en febrero pasado con un destacado desempeño en Abu Dabi, para luego continuar su puesta a punto en el exigente Campeonato Nacional de pruebas combinadas disputado en Chile, demostrando una regularidad competitiva de alto vuelo.

El medallero para la representante local comenzó a completarse desde el inicio de la competencia. Quiroga se alzó con tres preseas doradas tras imponerse en las pruebas de 80 metros con vallas, pentatlón y salto triple, exhibiendo una notable versatilidad atlética. A estos logros, se sumó una medalla de bronce conseguida en la disciplina de lanzamiento de disco durante las jornadas iniciales.

El éxito de la deportista sanjuanina no se detuvo allí. En el cierre del torneo, Adriana volvió a subir al podio al obtener tres medallas de plata tras competir en salto en alto y en las postas de velocidad por equipos, tanto en 4x100 como en 4x400 metros. De esta manera, el balance final arrojó un total de siete medallas: tres de oro, tres de plata y una de bronce.

Estos logros no solo marcan un hito personal para Quiroga, sino que también ratifican el gran momento que atraviesa el deporte máster de San Juan en los escenarios más exigentes del mundo. Con la bandera provincial en lo más alto, la atleta cierra una experiencia sumamente positiva que la posiciona como un referente indiscutido del atletismo nacional e internacional.