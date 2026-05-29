Por qué Icardi podría no llegar a River por culpa de Wanda Nara

Mauro Icardi atraviesa un momento determinante donde los sentimientos pesan más que los números del contrato. A medida que se acerca el 30 de junio, fecha en la que termina su vínculo con el Galatasaray, el jugador queda en libertad de acción. Sin embargo, el conflicto legal con Wanda Nara funciona como un freno de mano inesperado para su carrera.

La justicia argentina tiene en sus manos la decisión sobre la restitución de Francesca e Isabella a Estambul, tras el reclamo del futbolista de que las niñas nunca regresaron de sus vacaciones. La audiencia pactada originalmente para el viernes 29 sufrió una postergación para el miércoles de la semana entrante. Este retraso ocurrió debido a que Ana Rosenfeld, representante legal de la madre de las niñas, se encontraba indispuesta para asistir.

En este marco de incertidumbre, se deben acordar puntos clave como las vacaciones de invierno y la situación de las menores. Sobre el dilema del delantero, Angie Balbiani reveló que "Su intención es irse a un club italiano, pero todavía esta decisión no la está tomando y tiene que ver con la restitución internacional de las hijas, porque eso se está dando en Turquía, entonces la posibilidad de que él se quede, pensando más en ellas que en su salario es algo que a Icardi le pesa".

El deseo de estar cerca de su familia es lo que hoy motiva su posible llegada a River Plate. Fichando con el club de Núñez, el atacante finalmente debutaría en la primera división de su país de origen tras su paso juvenil de Newell's al Barcelona.

Aunque River lo contactó y él ve con buenos ojos el regreso, también maneja otras ofertas como seguir en el Galatasaray con un sueldo menor o unirse al recién ascendido Amedspor. Todo queda supeditado a lo que dicte el juez, ya que su futuro profesional está íntimamente ligado a la cercanía con sus hijas.