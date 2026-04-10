Una mujer de Valle Fértil perdió $4.300.000 por una estafa con Mercado Pago

Una comerciante de Valle Fértil cayó en la trampa del denominado "cuento de la transferencia equivocada" y perdió más de $4.000.000. Se trata de Lourdes Guerra, una mujer del barrio Parque que se dedica a la elaboración de dulces artesanales. El hecho fue denunciado el pasado 8 de abril, aunque ocurrió el día 4.

Según consta en la denuncia, todo comenzó cuando la pareja de la víctima, Ángel Sánchez, recibió un mensaje de WhatsApp de supuestos compradores interesados en adquirir dulces por un valor de $86.000. Lo que parecía una venta prometedora terminó convirtiéndose en una pesadilla financiera.

Poco después de concretar el pedido, los desconocidos enviaron un comprobante falso por $8.000.000 y alegaron que se habían equivocado en el monto transferido. A partir de ese momento, comenzaron a presionar a la pareja para que devolviera la diferencia, a pesar de que ese dinero nunca fue acreditado en su cuenta.

Para reforzar la maniobra, los estafadores hicieron llamados telefónicos haciéndose pasar por empleados de Mercado Pago, quienes insistían en que debían reintegrar el monto para "desbloquear" la cuenta de la víctima.

Convencidos de que se trataba de una situación real, Lourdes Guerra y su pareja realizaron varias transferencias que totalizaron 4.380.000 pesos. Cuando intentaron verificar las operaciones o contactarse nuevamente con los supuestos compradores y con los falsos empleados de la billetera virtual, los números ya no respondían.

Recién entonces advirtieron que habían sido víctimas de una estafa. El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ahora investiga el paradero de los responsables.

El mismo modus operandi que en Rawson

Este hecho se conoció apenas una semana después de un caso casi idéntico ocurrido en Rawson. El 3 de abril pasado, la dueña de una pescadería ubicada en calle Quiroz, en Villa Krause, fue estafada con la misma metodología: un falso cliente le envió un comprobante por una suma millonaria que nunca se acreditó y luego la presionó para que devolviera el dinero. En esa ocasión, la comerciante realizó transferencias por $5.200.000.

En ambos casos, cuando las víctimas advirtieron lo ocurrido, los estafadores ya habían desaparecido.

Cómo funciona la estafa de la "transferencia equivocada"

El modus operandi es siempre el mismo:

Contacto inicial: Un supuesto comprador se comunica por WhatsApp interesado en un producto o servicio. Comprobante falso: Envían un comprobante de transferencia por un monto muy superior al acordado (generalmente millones de pesos). Presión: Alegan un "error" y piden la devolución del dinero rápidamente. Falsos empleados: Simulan ser del banco o de la billetera virtual para dar falsa legitimidad al reclamo. Fuga: Una vez que la víctima transfiere el dinero, los estafadores cortan todo contacto.

Clave para no caer: Ninguna entidad bancaria o billetera virtual solicita que se devuelva dinero de una transferencia no acreditada. Siempre hay que verificar en el home banking si el dinero realmente ingresó antes de hacer cualquier movimiento.

Recomendaciones ante posibles estafas