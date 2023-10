Una oferta tentadora y la polémica que protagonizó: las confesiones del Papu Gómez

Después de considerar la posibilidad de retirarse debido a la falta de ofertas interesantes, el Papu Gómez está experimentando un renacimiento en su carrera deportiva. Esto, con el equipo italiano Monza, perteneciente a la Serie A. A sus 35 años de edad, tras lidiar con una serie de lesiones que surgieron después de su participación en la Selección Argentina durante la Copa del Mundo y su posterior salida del Sevilla, está decidido a recuperar su mejor nivel.

Durante una entrevista concedida al periódico Corriere della Sera, el futbolista apodado "Papu" compartió los motivos que lo llevaron a rechazar ofertas provenientes de Arabia Saudita. Además, también hizo mención sobre los desencuentros que eventualmente lo condujeron a abandonar el Atalanta, un equipo que solía ser un referente en el mundo del fútbol italiano. “Fue elección de toda la familia. Regresar a un país que conocemos bien fue la decisión ideal”, comenzó diciendo Alejandro Gómez.

Luego, explicó el motivo por el cual no aceptó la propuesta desde la Saudi Pro League: “Después de haber rescindido mi contrato con el Sevilla y haber rechazado una oferta de Arabia, pensé que me quedaría sin jugar hasta junio. Por un lado, no era una oferta imperdible, una que te cambia la vida. Luego, cuando busqué en el atlas la ciudad donde debería haberme mudado, en medio del desierto, pensé: ‘gracias, pero no llevaré a mis tres hijos allí‘”.

¿Qué pasó con el Papu Gómez en Atalanta?

El Papu solía ser una figura destacada y líder en el Atalanta, pero su relación con el entrenador Gian Piero Gasperini se deterioró. Debido a esto, finalmente se decidió a dejar el equipo y unirse al Sevilla de una manera poco favorable. Esta ruptura fue un punto central en la entrevista, y Gómez comentó al respecto: “Somos adultos, se acabó todo. Han pasado dos años, esperamos volver a encontrarnos pronto y despedirnos”.

“Después de ese episodio gané un Mundial, una Copa América y una Europa League. Por supuesto, dejar Bérgamo así no fue agradable, especialmente para la afición de la que no me despedí y que no sabía la verdad en ese momento. Sin embargo, la vida puede ser una locura: todos los títulos que he ganado llegaron tras mi abrupta despedida del Atalanta. Me hubiera encantado ganar algo con mis ex compañeros...”, detalló el futbolista.