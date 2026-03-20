Un operativo del Comando Urbano terminó con la detención de una pareja de delincuentes tras una intensa persecución en las inmediaciones de Villa Hipódromo, en el departamento Rawson. Los sospechosos, identificados como Rojas y Benítez, ambos mayores de edad, están acusados de robo y de provocar lesiones a una víctima.

La Policía secuestró dos celulares.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento se inició cuando los efectivos policiales intentaron interceptar una motocicleta con dos ocupantes en la intersección de calles Comandante Cabot y Urquiza. Al notar la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la fuga a alta velocidad.

Tras recorrer varias cuadras, los delincuentes abandonaron el rodado en la esquina de calle Vidal y Constitución para continuar el escape a pie, intentando ocultarse entre las viviendas de la zona.

Finalmente, el personal policial logró cercar a la pareja en el interior del Barrio Las Garzas. Durante el palpado de urgencia, los uniformados secuestraron un celular marca Motorola E7i, de color naranja. El dispositivo le había sido sustraído poco antes a una mujer, quien además sufrió lesiones durante el arrebato.

En el caso tomó intervención la UFI Flagrancia, bajo las directivas del Ayudante Fiscal Gustavo Mendoza. Tanto Rojas como Benítez fueron trasladados a la sede policial correspondiente, donde quedaron alojados y a disposición de la justicia bajo la carátula de robo y lesiones.