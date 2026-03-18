Paraguay aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, convirtiéndose en el último país del bloque sudamericano en ratificar el tratado y dando un paso decisivo hacia su entrada en vigor.

La aprobación se produjo en el Congreso paraguayo con respaldo unánime en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado ya hubiera dado su aval semanas antes. Ahora, el acuerdo solo espera la promulgación del presidente Santiago Peña para completar el proceso interno.

Con esta decisión, Paraguay se suma a Argentina, Brasil y Uruguay, que ya habían ratificado el tratado, cerrando así el respaldo político del Mercosur a uno de los acuerdos comerciales más importantes de las últimas décadas.

El pacto, firmado en enero de 2026 tras casi 30 años de negociaciones, creará una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de personas y un peso cercano al 25% del PBI global.

Entre sus principales puntos, el acuerdo contempla la reducción progresiva de aranceles para productos agrícolas e industriales, además de incluir reglas sobre servicios, inversiones y propiedad intelectual, lo que facilitará el comercio entre ambas regiones.

Se espera que el tratado pueda comenzar a aplicarse de manera provisional en los próximos meses, posiblemente desde mayo, aunque aún resta el proceso de validación dentro de Europa, donde existen resistencias políticas y cuestionamientos legales.

La concreción del acuerdo representa un hito para la integración económica entre América del Sur y Europa, aunque también abre desafíos para los países del Mercosur, que deberán mejorar su infraestructura y coordinación interna para aprovechar plenamente sus beneficios.

De esta manera, el Mercosur logra cerrar su etapa de ratificación y avanza hacia un nuevo escenario de apertura comercial global, en medio de expectativas económicas y debates sobre su impacto en distintos sectores productivos.