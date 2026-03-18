El Gobierno de Mendoza puso en funcionamiento una aplicación que permite a los padres recibir notificaciones en tiempo real si sus hijos faltan o llegan tarde al colegio, en una medida que apunta a fortalecer el control de la asistencia escolar.

La herramienta está integrada al sistema educativo provincial y busca mejorar el vínculo entre las familias y las instituciones, brindando información actualizada sobre la trayectoria escolar de los estudiantes, incluyendo asistencia, horarios y desempeño.

A través de esta plataforma digital, cada alumno cuenta con un legajo al que pueden acceder sus padres o tutores mediante usuario y contraseña, lo que permite hacer un seguimiento más cercano de su actividad escolar diaria.

El sistema se complementa con otros mecanismos de control ya implementados en la provincia, como registros biométricos y plataformas educativas, que permiten verificar con precisión la presencia de alumnos y docentes en las aulas.

Además del seguimiento individual, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que incorpora tecnología en el ámbito educativo para prevenir el ausentismo y mejorar la permanencia de los estudiantes en el sistema escolar.

Desde el Gobierno sostienen que estas herramientas digitales permiten detectar problemas de asistencia de manera temprana y actuar rápidamente, involucrando a las familias en el proceso educativo.

Sin embargo, el avance de estos sistemas también abre el debate sobre el uso de tecnología en el ámbito escolar y el alcance del control sobre la comunidad educativa, en un contexto donde crece la digitalización de la educación.